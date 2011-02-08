نخستین بخش استاندارد عفونی قم به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این بخش با امکانات و تجهیزات جدید به عنوان استاندارد ترین بخش عفونی استان بازسازی شده است که در نوسازی و تجهیز آن تعداد اتاقها و تختها افزایش یافته و امکان بستری 26 بیمار عفونی به طور همزمان در این بخش وجود دارد.
در طراحی جدید این بخش به منظور رعایت شرائط خاص نگهداری و درمان بیماران عفونی به جهت جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران، از سیستم فشار منفی در هر اتاق استفاده شده است که خطر انتقال را از بین میبرد.
امکان اتصال به سیستم اکسیژن ساز مرکزی، تعبیه سرویسهای بهداشتی و حمام جداگانه در هر اتاق، تهیه تختهای استاندارد و تصفیه هوای خروجی از دیگر امکانات این بخش است و طبق طراحی انجام شده برخی اتاقهای آن امکان تبدیل شدن به ICU را در موارد اضطراری به تیم درمانی میدهد.
بر پایه این گزارش برای بازسازی و تجهیز این مرکز در مدت 3 ماه، 2 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
حجت الاسلام محمد حسین موسیپور بعد از ظهر سهشنبه نیز با حضور در اتاقهای مختلف این بخش ضمن عیادت از بیماران از نزدیک در جریان روند درمان این بیماران قرار گرفت.
همچنین وی از بخش شیمی درمانی مرکز آموزشی درمانی کامکار عربنیا نیز بازدید کرد و در این بازدید ضمن بررسی وضعیت بیماران بستری در این بخش به بررسی درخواستها و مشکلات این بیماران پرداخت و بیماران بستری حاضر در این بخش نیز ضمن ابراز رضایت از شرائط فراهم شده برای درمان بیماران سرطانی در قم و برخورد مناسب تیمهای درمانی، از استاندار خواستند این بیماران را در جبران هزینههای درمان یاری رسانند.
در ادامه استاندار نیز با تاکید بر ضرورت رفع مشکلات این بیماران، قول داد علت قطع هزینههای حمایتی دولت را از طریق مراجع مربوطه پیگیری کند.
قم - خبرگزاری مهر: همزمان با ایام الله دهه فجر نخستین بخش استاندارد عفونی استان قم با حضور استاندار و برخی مسئولان در مرکز آموزشی درمانی کامکار عربنیا به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، این بخش با امکانات و تجهیزات جدید به عنوان استاندارد ترین بخش عفونی استان بازسازی شده است که در نوسازی و تجهیز آن تعداد اتاقها و تختها افزایش یافته و امکان بستری 26 بیمار عفونی به طور همزمان در این بخش وجود دارد.
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