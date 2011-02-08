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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۵۵

"شبیه عطری در نسیم" در کانون ادبیات بررسی می‌شود

"شبیه عطری در نسیم" در کانون ادبیات بررسی می‌شود

رمان "شبیه عطری در نسیم" نوشته رضیه انصاری دوشنبه 25 بهمن در کانون ادبیات ایران نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور نویسنده کتاب برپا می‌شود، مرتضی کربلایی‌لو و حمیدرضا امیدی سرور حضور می‌یابند و درباره این اثر و خصوصیات سبکی نویسنده آن سخن خواهند گفت. 

انصاری در رمان "شبیه عطری در نسیم" حکایت سرگشتگی چند ایرانی را در آلمان روایت می‌کند که در برزخ میان سیاست و هنر، حال و گذشته و دغدغه‌های فردی و اجتماعی تلاش می‌کنند تا با زندگی جدید خود کنار بیایند.

کتاب "شبیه عطری در نسیم" با شمارگان 1100 نسخه در 128 صفحه و به قیمت 2500 تومان از سوی نشر آگه منتشر شده است. 

علاقه‌مندان برای شرکت در نشست بررسی این کتاب می‌توانند ساعت 16:30 به کانون ادبیات ایران به نشانی خیابان مفتح جنوبی، روبه‌روی ورزشگاه شیرودی، خیابان اردلان، شماره 25 مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1249308

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