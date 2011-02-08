به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور نویسنده کتاب برپا میشود، مرتضی کربلاییلو و حمیدرضا امیدی سرور حضور مییابند و درباره این اثر و خصوصیات سبکی نویسنده آن سخن خواهند گفت.
انصاری در رمان "شبیه عطری در نسیم" حکایت سرگشتگی چند ایرانی را در آلمان روایت میکند که در برزخ میان سیاست و هنر، حال و گذشته و دغدغههای فردی و اجتماعی تلاش میکنند تا با زندگی جدید خود کنار بیایند.
کتاب "شبیه عطری در نسیم" با شمارگان 1100 نسخه در 128 صفحه و به قیمت 2500 تومان از سوی نشر آگه منتشر شده است.
علاقهمندان برای شرکت در نشست بررسی این کتاب میتوانند ساعت 16:30 به کانون ادبیات ایران به نشانی خیابان مفتح جنوبی، روبهروی ورزشگاه شیرودی، خیابان اردلان، شماره 25 مراجعه کنند.
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