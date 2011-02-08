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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۲۲

فرجی:

حوزه هنری با هدف حفظ ارزشها و منطق انقلاب شکل گرفته است

حوزه هنری با هدف حفظ ارزشها و منطق انقلاب شکل گرفته است

قم - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان قم با بیان اینکه حوزه هنری یک نهاد انقلابی است، گفت: حوزه هنری با هدف حفظ ارزشها و منطق انقلاب شکل گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، وحید فرجی ظهر سه‌شنبه به مناسبت سی‌ و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طی نشستی با تنی چند از هنرمندان در خصوص جایگاه حوزه هنری به عنوان یک نهاد انقلابی، اسلامی گفت: حوزه هنری شاید تنها نهاد برخاسته از انقلاب اسلامی است که به صورت خود جوش و مردمی در اوایل انقلاب اسلامی شکل گرفت و بعد‌ها به عنوان یک نهاد تأثیرگذار در خدمت اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

وی در خصوص اهداف مهم حوزه هنری اظهار داشت: از اهداف مهم این نهاد می‌توان به ترویج هنر دینی و انقلابی، ترویج اندیشه‌های امام و رهبری و ارزش‌های انقلاب اسلامی، شناسایی، جذب و ارتقاء توانمندی هنرمندان متعهد و جوان و تقویت جوهره دینی انقلاب اسلامی اشاره کرد. 

فرجی تصریح کرد: این نهاد به عنوان یک پایگاه مقتدر فرهنگی دینی جهت ارتقاء هویت دینی جامعه و مبارزه با تهاجمات فرهنگی و مدیریت بر هنر دینی جامعه شکل گرفته و به مرور زمان بر اهمیت و جایگاه آن افزوده شده است و در طول فعالیت پرافتخار خود هنرمندانی مستعد و آثار بسیار تأثیرگذاری را تقدیم جامعه نموده است.

رئیس حوزه هنری استان قم در خصوص رابطه حوزه هنری با انقلاب اسلامی بیان داشت: حوزه هنری استان قم، فعالیت‌های خود را با جذب هنرمندان و هنرجویان متعهد شروع کرد و در طی دوره فعالیت خود توانست با ایجاد ارتباط مؤثر با پیشکسوتان عرصه هنر و هنرمندان متعهد و انقلابی با تولید آثار فاخر در بخش‌های مختلف آموزش، پژوهش، ادبیات، تجسمی، نمایش و تصویری، در بعد استانی، ملی و فراملی نقش تأثیرگذاری در ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی ایفا کرده است.

وی اضافه کرد: حوزه هنری به عنوان یک نهاد فرهنگی هنری که در زمان انقلاب اسلامی شکل گرفته و مأموریت آن حفظ و گسترش ارزش‌ها و منطق انقلاب اسلامی از طریق فعالیت‌های هنری است، سعی بر آن دارد تا با ترویج ارزش‌های اسلامی انقلابی از طریق معرفی چهره‌های گمنام و ایثارگر جایگاه شهید و شهادت، رویدادهای دفاع مقدس و ظرفیت عظیم موجود در انقلاب اسلامی، موجب تقویت انقلاب اسلامی در گستره مخاطبان مختلف گردد.

فرجی به اثر بخشی و کارآمدی این مرکز در راستای تحکیم مبانی انقلاب اسلامی اشاره کرد ه و افزود: جهان امروز عرصه تقابل دو نوع تفکر است، تفکری که از متن و بطن دین اسلام برخاسته و در انقلاب اسلامی تجلی یافته است و پرچمدار معنویت و ارزش‌های وحیانی و عالم معنا بوده و از سوی دیگر تفکر سکولار و اُمانیسم غرب که بر زندگی مادی صرف تأکید دارد.

وی تصریح کرد: این تفکر گریز از معنای غرب با پشتیانی عظیم رسانه‌ها در حاکمیت دادن ارزش‌های منحط خود و تضعیف منطق انقلاب اسلامی دارد و به دنبال جهانی سازی ارزش‌های سکولاری می‌باشد و در اینجاست که جایگاه حوزه هنری به عنوان یک نهاد مقتدر فرهنگی نمود پیدا می‌کند که با توجه به تحولات و تهاجم فزاینده غرب جهت حفظ، تثبیت و تحکیم انقلاب اسلامی حرکتی مبتنی بر اهداف بلند مدت، نیاز سنجی دقیق از تحولات، ارتقاء توانمندی و معنویت هنرمندان و هنرجویان، تأکید بر ظرفیت‌های بومی می‌تواند اثر بخشی آثار و خدمات را افزایش دهد.

رئیس حوزه هنری استان قم در خصوص تشریح برنامه‌های حوزه هنری در دهه فجر و سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیان داشت: از اهم فعالیت‌های حوزه هنری استان قم در این ایام می‌توان به برگزاری نشست تخصصی «تاثیر انقلاب اسلامی بر سینما و تئا‌تر» با حضور آقای اکبر نبوی، نشست تخصصی «شکوه قلم» را با هدف بررسی موضوع «امام و انقلاب در داستان معاصر» با حضور آقای محمد جواد جزینی اشاره کرد.

وی تشریح فعالیت‌های فرهنگی حوزه هنری اظهار داشت: ارائه ویژه نامه الکترونیکی به مناسبت ایام الله دهه فجر در پایگاه اطلاع رسانی حوزه هنری استان قم و ارسال پیامک جملات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به جامعه هنری و هنرمندان مرتبط و تولید فیلم مستند ‌ فجرآفرینان ‌از همایش یکروزه نقاشان فجرآفرین استان جهت پخش از سیمای استانی از دیگر برنامه‌های این نهاد در دهه فجر انقلاب اسلامی است.

کد مطلب 1249313

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