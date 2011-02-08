فعالان اینترنتی در بحرین خواستار قیام مردمی در 25 بهمن شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، فعالان اینترنتی از طریق فیس بوک موسوم به" انقلاب چهارده فوریه در بحرین" از مردم این کشور خواستند که در این روز به قیام علیه نظام حاکم بپردازند.

فعالان خواستار برگزاری راهپیمایی مسالمت آمیز از روز دوشنبه آینده، بدون سوزاندن لاستیک و تخریب اموال عمومی شدند. آنها همچنین خواستار اعتصاب از روز جمعه با لباس یکرنگ شدند. لباس مورد نظر آنها کفن یا لباس مشکی است.

این فعالان در دعوت خود اعلام کردند : ما خواهان رفع ظلم، استبداد و دیکتاتوری هستیم. آنها همچنین خواسته هایی را مطرح کردند که مهمترین آن آزادی همه بازداشت شدگان و پرداخت غرامت به آنها، توقف اعطای تابعیت سیاسی و تحقیق فوری درباره کسانی که به آنها تابعیت سیاسی داده شده است(اشاره به اعطای تابعیت سیاسی از سوی رژیم اقلیت حاکم بر بحرین برای کاهش جمعیت شیعیان این کشور که اکثریت را تشکیل می دهند) است.

از دیگر خواسته فعالان اینترنتی توقف شکنجه و نقض حقوق بشر، کناره گیری نخست وزیری که چهار سال است بر این سمت خیمه زده است، اصلاحات قانون اساسی که زمینه را برای مشارکت فعال مردم مهیا کند و لغو اختیارات مجلس مشورتی انتصابی است.