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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۵۱

سومین نمایشگاه بین المللی سرگرمی‌های کودک و نوجوان افتتاح می شود

سومین نمایشگاه بین‌المللی سرگرمی‌های کودک و نوجوان، چهارشنبه 20 بهمن‌ماه 1389 در محل دائمی نمایشگاه‌های تخصصی شهرداری تهران افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با حضور بیش از 100 شرکت داخلی و خارجی فعال در صنعت اسباب بازی و سرگرمی، برای سومین سال متوالی در بوستان گفتگو افتتاح می شود.

مراسم افتتاحیه با حضور مدیران ارشد شهری و مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، از ساعت 15 تا 17 برگزار می‌شود. این نمایشگاه تا 23 بهمن‌ماه برپا خواهد بود.

برگزاری مراسم نورافشانی در فضای باز نمایشگاه و همچنین به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس ایران اسلامی توسط پاراگلایدر سواران به مناسبت 22 بهمن، برگزاری نمایشگاه و برنامه‌های ویژه‌ با موضوع آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی، مسائل شهری و شهروندی و آموزش مهارت‌های ذهنی برای کودکان از جمله برنامه های این نمایشگاه است.

سومین نمایشگاه بین المللی سرگرمی‌های کودک و نوجوان به همت مؤسسه نشر شهر، وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، از 20 لغایت 23 بهمن ماه جاری و در فضایی بالغ بر 2500 متر مربع، در محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران، واقع در بوستان گفتگو برگزار می‌شود.

کد مطلب 1249317

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