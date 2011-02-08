به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با حضور بیش از 100 شرکت داخلی و خارجی فعال در صنعت اسباب بازی و سرگرمی، برای سومین سال متوالی در بوستان گفتگو افتتاح می شود.

مراسم افتتاحیه با حضور مدیران ارشد شهری و مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، از ساعت 15 تا 17 برگزار می‌شود. این نمایشگاه تا 23 بهمن‌ماه برپا خواهد بود.

برگزاری مراسم نورافشانی در فضای باز نمایشگاه و همچنین به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس ایران اسلامی توسط پاراگلایدر سواران به مناسبت 22 بهمن، برگزاری نمایشگاه و برنامه‌های ویژه‌ با موضوع آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی، مسائل شهری و شهروندی و آموزش مهارت‌های ذهنی برای کودکان از جمله برنامه های این نمایشگاه است.

سومین نمایشگاه بین المللی سرگرمی‌های کودک و نوجوان به همت مؤسسه نشر شهر، وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، از 20 لغایت 23 بهمن ماه جاری و در فضایی بالغ بر 2500 متر مربع، در محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران، واقع در بوستان گفتگو برگزار می‌شود.