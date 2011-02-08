رفع بحران مسکن در کشور با اجرایی شدن پروژه های مهر

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکراصفهانی بعد از ظهر سه شنبه در همایش مجتمع بزرگ آبشار با اشاره به اینکه این پروژه نمونه کوچکی از فعالیتهایی است که در استان اصفهان مورد بهره برداری قرار گرفته، اظهارداشت: تاکنون حدود 53 هزار متقاضی برای مسکن مهر در اصفهان بوده‌اند که در این راستا بیش از 88 هزار واحد مسکونی آماده و در حال ساخت در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه این تعداد واحد مسکن مهر توسط بخشها و ارگانهای مختلف از جمله اداره تعاون به بهره‌برداری می‌رسد، تصریح کرد: بنا شده که هر سه ماه یکبار به منظور ثبت نام متقاضیان مسکن مهر در سطح استان اصفهان اقدامات حمایتی لازم صورت گیرد.

استاندار به اهمیت مسکن در کشور به خصوص برای جوانان اشاره کرد و افزود: به تازگی 15 هزار نفرمتقاضی جدید مسکن مهر در این خصوص ثبت نام کرده اند.

وی با به پروژه مسکن مهر و کاهش قیمت مسکن در کشور خاطرنشان کرد: طبق برآورد صورت گرفته یک واحد57 متری مسکونی با مصالح خوب در حال حاضر 25 میلیون تومان است.

ذاکر اصفهانی در ادامه به بحث مسکن در قبل از انقلاب و حتی اوایل پیروزی شکوهمند ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: مسکن نه تنها در رژیم گذشته که تا قبل از دولت دهم هم به عنوان یک مسئله بحرانی برای کشور مطرح می‌شد به طوری که کسی فکر نمی‌کرد توانایی خرید ملک شخصی را داشته باشد.

استانداراصفهان به بهره برداری 20 هزار واحد مسکونی در ایام دهه فجر استان اصفهان اشاره کرد و گفت: به دلیل اینکه در زمینه مباحث زیربنایی با مشکل مواجه شدیم این پروژه‌‌ها تا پایان سال افتتاح خواهد شد.

وی بیان داشت: تلاش کنیم به تمدن دوران صفویه اصفهان باز گردیم و نباید ساکت بنشینیم بلکه برای آیندگان نیز جمهوری اسلامی ایران باید چیزهایی به یادگار و برای افتخار باقی گذارد.

ذاکر اصفهان به برخی دیگر از پروژه های دیگر استان در دهه فجر اشاره و خاطرنشان کرد: پروژه شهید کشوری، پارک آبی، کمپینگ، بیمارستان و موسسات بهداشتی و هتل از دیگر پروژه هاست که افتتاح می شود.