رشد دو برابری حضور زنان در حوزه آموزش عالی در 30 سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش کیا روز سه شنبه در نشست علمی وضعیت زنان و دستاوردهای زنان در 30 سال پس از انقلاب اسلامی که در سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزارشد، افزود: سهم سطح سواد زنان در مقایسه با سطح سواد مردان در سال 55 ، 41 درصد بود که این سهم در سال 85 به 46 درصد رسیده است.



وی در مورد مشارکت اقتصادی زنان نیز اضافه کرد: ‌بدون احتساب زنان خانه دار در شاخص فعالیتهای اقتصادی، مشارکت اقتصادی زنان در سال 55، 6/12 درصد بوده است که این رقم در سال 85، به 5/16 درصد رسیده است.



کیا افزود: همچنین اشتغال زنان بعد از پیروزی انقلاب در بخش‌های مختلف اقتصادی، کشاورزی، صنعت و خدمات رشد چشمگیری داشته است.



این پژوهشگر ادامه داد: رشد زنان در بخش صنعت، مطابق با معیارهای تعیین شده نبوده است که این امر به دلیل وجود امکانات رفاهی برای زنان در قانون کار از جمله مرخصی بارداری قبل و بعد از زایمان است ضمن اینکه با توجه به دلیل خصوصی‌سازی در بخش صنعت، کارفرمایان تمایل کمتری به جذب نیروهای زن دارند.



مجری پژوهش وضعیت زنان در ایران به جایگاه زنان در حوزه فرهنگی اشاره کرد و گفت: در سال 75 در جشنواره ادبی و شعر کشور تنها یک زن حضور داشت و این در حالی است که این تعداد در سال 86 به شش نفر رسید که رشدی معادل 1/17 درصد را نشان می دهد که بیانگر ارتقا جایگاه زنان در این بخش است.



کیا با بیان اینکه مشارکت زنان در سطوح نخبه در کشور راضی‌کننده نیست گفت: در دور اول مجلس تنها 0،76 درصد از نمایندگان مجلس را زنان تشکیل می‌دادند که این رقم در دور دهم به 4،1 درصد رسیده است که امیدواریم این رقم روند رو به رشد خود را ادامه دهد.



وی در خصوص موضوعات خانوادگی و نسبت طلاق به ازدواج در کشور عنوان کرد: در سال 55، درصد طلاق نسبت به ازدواج بیش از 83/18 درصد بود و این رقم در سال 65 رو به کاهش گذاشت و به آمار 10.33 درصد رسید و در سال 88 با افزایش به 14،12 درصد رسید.



کیا با اشاره به اینکه 4/36 درصد از خودکشی ها منجر به فوت سال 75 را زنان تشکیل می دادند، گفت: متاسفانه این رقم در سال 81 به 1/39 درصد افزایش یافت.



مجری پژوهش وضعیت زنان در ایران ،در خصوص آمار زنان زندانی اظهار داشت: سال 2002 میلادی در ایران 5/3 درصد زندانیان را زنان تشکیل می دادند و این در حالی بود که همان زمان در کشور عربستان 7/5 درصد، در کویت 9/14 درصد، در فرانسه 7/3 درصد و در سوییس 7/4 درصد زندانیان زنان بودند.



کیا با بیان اینکه تنها 2 درصد از زنان کشور به سیگار اعتیاد دارند گفت: این رقم در نروژ معادل 32 درصد و در آلمان نیز 31 درصد است.



به گفته این پژوهشگر سطح امید به زندگی در میان زنان از 2/56 در سال 55 ، به 9/74 سال در سال 86 ارتقا یافته است.

وی شاخص زایمان زنان تحت نظر متخصصان این رشته در کشورهای عربی را 70 درصد یاد کرد و اضافه کرد: این درحالی است که رقم زایمان زنان ایرانی با حضور متخصص 95 درصد است.



این استاد دانشگاه به رقم مرگ و میر مادران در کشور اشاره کرد و گفت:‌ هم ‌اکنون میزان مرگ و میر مادران در کشور 37 مورد به ازای هر 100 هزار تولد زنده است اگر چه کاهش قابل توجهی را نشان می دهد اما همچنان تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.