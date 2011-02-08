به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت بیست و دوم بهمنماه، ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیهای با تبریک فرا رسیدن سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، انتفاضه اسلامی در شمال آفریقا و خاورمیانه را ادامه انقلاب اسلامی ایران علیه استکبار جهانی و نظام سلطه دانست.
در بخشی از این بیانیه با تبریک طلیعه سی و سومین سال پیروزی انقلاب و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آمده است: با گذشت 32 سال از عمر انقلاب اسلامی، به برکت ایمان، آگاهی، بصیرت و شجاعت ملت بزرگ ایران و رهبری حکیمانه و بینظیر حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری برغم دشمنیها و توطئههای دائمی نظام سلطه، ایران اسلامی همچنان راه پر افتخار خود به سمت آرمانها و آینده درخشان خود را استمرار میبخشد.
این بیانیه با اشاره به آثار و دستاوردهای انقلاب اسلامی در خارج از محدوده جغرافیایی ایران و نفوذ آن به قلمرو استیلای سلطه گران و قدرتهای استکباری و تبیین تحولات و تغییرات سریع در برخی کشورهای عربی منطقه افزوده است: آنچه امروز بخشهایی از خاور میانه، آفریقا و برخی کشورهای عربی را دربرگرفته است در حقیقت ناشی از بیداری اسلامی و شکلگیری تدریجی روحیه استکبار ستیزی، آزادیخواهی و استقلال طلبی است که ریشه در نهضت حضرت روح الله (ره) و مقاومت ملت ایران در جدال دائمی با قدرتهای شیطانی، بویژه شیطان بزرگ، آمریکای منفور و جنایتکار، دارد.
این بیانیه با برشماری توطئهها و سناریوهای شکستخورده استکبار جهانی برای جلوگیری از صدور پیام انقلاب اسلامی و موج بیداری و سلطهستیزی در اقصی نقاط جهان میافزاید: افول قدرت آمریکا و تند شدن شیب فروپاشی لیبرال دموکراسی غرب و صهیونیستم جهانی امروز واقعیت برگشت ناپذیری است که اتاقهای فکر نظام سلطه در آمریکا، اروپا و فلسطین اشغالی را با بحران و چالش جدی مواجه ساخته است.
این بیانیه با اشاره به نفوذ و قدرت تاثیرگذاری امروز جمهوری اسلامی در صحنه معادلات و مناسبات منطقهای و جهانی و مقابله انقلاب اسلامی با سیاستهای استکباری و اهریمنی و ناکارآمد کردن پروژه تحریمها وتهدیدهای آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان اروپایی آنان در عرصه حرکت تکاملی انقلاب و نظام، تصریح میکند: اعتراف دشمنان قسم خورده انقلاب به برتری استراتژیک و منطقهای ایران اسلامی و اراده شکستناپذیر ایرانیان در ادامه حرکت پرشتاب و توفنده خود برای دستیابی به آرمانهای بلند و جهانی، تصویر درخشان و شکوهمندی است که هماینک بر تارک این سرزمین نقش بسته، آیندهای روشن و افتخارآمیز را به نسل های امروز و فردای جامعه نوید میدهد.
ستاد کل نیروهای مسلح در پایان بیانیه خود با دعوت از اقشار و آحاد مختلف ملت ایران برای برگزاری شکوهمند جشن پیروزی انقلاب و شرکت یکپارچه و گسترده در راهپیمایی عظیم و سراسری یوم الله 22 بهمن ماه و اعلام همراهی خانواده بزرگ نیروهای مسلح با آنان در صحنه این آزمون بزرگ تاریخی آورده است: تردیدی نیست در شرایطی که آثار و برکات نفوذ اندیشههای اسلامی، انقلابی و عدالتخواهی ملت ایران خیزش اسلامی ملتهای مسلمان منطقه را در مراحل سرنوشتسازی قرار داده و برخلاف آرزوهای غربیها، دومینوی آمریکایی- اسراییلی در منطقه را به شکست کشانده است، راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال از حلاوت و بار معنایی عمیقی برخوردار خواهد بود.
