هفته آموزش همگانی تغذیه از اوایل اسفند آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: هفته بسیج آموزش همگانی تغذیه با هدف اهمیت به موضوع اصلاح الگوی غذایی در کشور برگزار می شود.
ابوالقاسم جزایری افزود:در این هفته به مسایلی مانند چاقی، اضافه وزن، بیماری های قلب و عروق و دیابت پرداخته می شود.
وی در تشریح روزهای هفته بسیج آموزش همگانی تغذیه گفت: سوم اسفند روز ' تغذیه و سلامتی'، چهارم اسفند 'تغذیه، سلامت و چاقی'و پنجم اسفند ' تغذیه، سلامت و راهنمای غذایی' نامگذاری شده است.
جزایری اظهار داشت: ششم اسفند روز' تغذیه، سلامت و فست فودها' ، هفتم اسفند' تغذیه، سلامت و دیابت '، هشتم اسفند ' تغذیه، سلامت و بیماری های قلبی عروقی' و نهم اسفند روز ' تغذیه، سلامت و روغن های خوراکی' نامگذاری شده است.
سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: در آخرین روز این هفته که ' تغذیه، سلامت و اماکن عمومی' نامگذاری شده به موضوع تغذیه صحیح در اماکن و مراکز عمومی پرداخته می شود.
هفته بسیج آموزش همگانی تغذیه سوم تا دهم اسفندماه سال جاری در کشور برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: هفته بسیج آموزش همگانی تغذیه با هدف اهمیت به موضوع اصلاح الگوی غذایی در کشور برگزار می شود.
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