هفته آموزش همگانی تغذیه از اوایل اسفند آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: هفته بسیج آموزش همگانی تغذیه با هدف اهمیت به موضوع اصلاح الگوی غذایی در کشور برگزار می شود.



ابوالقاسم جزایری افزود:در این هفته به مسایلی مانند چاقی، اضافه وزن، بیماری های قلب و عروق و دیابت پرداخته می شود.

وی در تشریح روزهای هفته بسیج آموزش همگانی تغذیه گفت: سوم اسفند روز ' تغذیه و سلامتی'، چهارم اسفند 'تغذیه، سلامت و چاقی'و پنجم اسفند ' تغذیه، سلامت و راهنمای غذایی' نامگذاری شده است.



جزایری اظهار داشت: ششم اسفند روز' تغذیه، سلامت و فست فودها' ، هفتم اسفند' تغذیه، سلامت و دیابت '، هشتم اسفند ' تغذیه، سلامت و بیماری های قلبی عروقی' و نهم اسفند روز ' تغذیه، سلامت و روغن های خوراکی' نامگذاری شده است.



سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: در آخرین روز این هفته که ' تغذیه، سلامت و اماکن عمومی' نامگذاری شده به موضوع تغذیه صحیح در اماکن و مراکز عمومی پرداخته می شود.



