حمایت از ورزش همگانی در دستورکار شورای شهر کرج قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمود دادگو عصر سه شنبه در مراسم تجلیل از ورزشکاران مدال آور سال 88 شهرستان کرج که در محل تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد، اظهار داشت: پیگیری مشکلات و چالشهای ورزش از وظایف اداره تربیت بدنی است اما در کرج به دلیل وجود مشکلات فراوان و نبود اعتبارات لازم این امر توسط شورا و شهرداری نیز پیگیری شده است.

وی افزود: در گذشته به دلیل شهرستان بودن کرج مشکلات فراوانی در حوزه های مختلف از جمله ورزش در این منطقه وجود داشت که امید است با ارتقا ساختار اداری شاهد تحول و پیشرفت در عرصه ورزشی البرز باشیم.

دادگو ادامه داد: در سال جاری با رویکرد ویژه شورا و شهرداری کرج شاهد احداث پروژه های ورزشی و فضای سبز از جمله احداث پارک بانوان با تجهیزات و امکانات ورزشی در این کلانشهر بودیم و هم اکنون نیز این رویکرد در راستای افزایش سرانه های ورزشی در برنامه ریزی های مجموعه مدیریت شهری دنبال می شود.

وی ضرورت توجه به ورزش های همگانی را یاد آور شد و ادامه داد: حمایت از ورزش های همگانی و تصویب اعتبارات لازم از دیگر مباحثی است که در این زمینه در دستور کار شورای شهر کرج قرار دارد.

این مسئول تاکید کرد: لازم است امکانات ویژه در جهت اتمام پروژه های نیمه تمام ورزشی در سطح استان و به ویژه کلانشهر کرج مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای شهر کرج از تلاش مجموعه ورزشکاران کرجی در راستای افتخار آفرینی در میادین بین المللی تقدیر کرد.