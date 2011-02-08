ادامه راه شهدا در گرو عمل به وصایای آنهاست

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، سرهنگ علی قادری هوشیاری شامگاه سه شنبه در یادواره 400 شهید شهرستان اهر بصیرت و دشمن شناسی رزمندگان و ایثارگران را یکی از شاخصه های مهم آنها ذکر کرد و افزود: شهدای انقلاب و دفاع مقدس انسانهای پاک و مخلصی بودند که با شناخت مناسب از حضرت امام و اهداف والای آن امام راحل با لبیک به فرمان حضرت امام (ره) به جبهه های حق علیه باطل شتافتند و با ایثار جان خود در حفظ آرمانهای نظام و انقلاب عزت، جاودانگی و امنیت را برای ما به ارمغان آوردند.

سرهنگ علی قادری گفت: مسیر عزت و افتخار ما توجه به مسائل دینی و معنوی و پاسداشت ارزشهای دفاع مقدس است که باید با اهتمام جدی به این امر تلاشی مضاعف در تبیین دستاوردهای نظام اسلامی برداریم.

وی گفت: هرچه از عمر پربرکت نظام و انقلاب اسلامی می گذرد عزت و عظمت جمهوری اسلامی بیشتر نمایان می شود.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه عملیاتی شمالغرب کشور یکی از برکات مهم انقلاب اسلامی را که به برکت خوت شهدا بوجود آمده آگاهی ملل آزاده دنیا بخصوص مسلمانان جهان ذکر کرد و افزود: امروز به برکت انقلاب اسلامی و رهبری اندیشمندانه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری باعث شده انقلاب ما به دنیا صادر شده و به عنوان الگو و اسوه در سایر دنیا برای آزادگان دنیا سرمشق شود.

سرهنگ علی قادری با اشاره به انقلاب مردمی کشورهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه در مبارزه با سران دیکتاتور خود این قیام را نشان از نفوذ انقلاب اسلامی برشمرد.

تقوی و بصیرت از شاخصه های مهم شهدا بود

همچنین فرمانده سپاه ناحیه اهر در این مراسم ولایت مداری، ایمان، تقوی و بصیرت را از شاخصه های مهم شهدای هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد.

سرهنگ پاسدار محسن اصغرزاده خدمت به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران را خدمت به نظام و انقلاب برشمرد و تداوم راه شهدا را یک وظیفه دانست.

اصغر زاده گفت: همه باید تلاش کنیم تا سیره و رفتار شهدا را در حفظ نظام و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی چراغ راه آینده خود قرار دهیم .

فرمانده سپاه ناحیه اهر گفت: هیچ دوربینی قادر نیست رشادتهای شهیدان را به نحو ه شایسته آنها و در خور شأن شهدا وصف و ایثارگریهای شهدا را ترسیم کند.

وی افزود: شهیدان برشهر عشق قدم گذاشتند و هیچ زبانی توانایی وصف آنها را ندارد.

سرهنگ پاسدار اصغرزاده گفت: نسل جوان و حاضر باید ارزشهای انقلاب و شهدای گرانقدر بیشتر آشنا شوند و دراین راستا خانواده های معظم شهدا و ایثارگران نقش اساسی در انتقال ارزشهای والای شهدا به نسل بعد از جنگ به عهده دارند.

اصغر زاده تأکید کرد : خون شهدای انقلاب ضامن بقای نظام و انقلاب شده و خانواده های شهدا به عنوان یادگاران هشت سال دفاع مقدس نماد عزت و پایداری نظام اسلامی هستند که باید در تحقق اهداف شهدا همه ما در سال همت مضاعف باید تلاشی مضاعف کنیم.

فرمانده سپاه ناحیه اهر برگزاری یادواره های شهدا را در حقیقت یادآوری ارزشهای والای انقلاب عنوان کرد و گفت: فرهنگ شهادت فرهنگ از خود گذشتگی، خودباوری و دفاع از ارزشهاست و اگر این فرهنگ در جامعه رشد و تداوم یابد جامعه به سوی فلاح و رستگاری و پیشرفت و توسعه پیش خواهد رفت.

وی تأکید کرد: شهدا با اطاعت از امام راحل نهال انقلاب اسلامی را آبیاری کردند و امروز وظیفه ماست که راه سرخ آنها را ادامه دهیم.

در ادامه این مراسم پس از اجرای برنامه فرهنگی و مذهبی از خانواده های معظم شاهد و همسران و مادران شهدا به عنوان زنان ایثارگر تجلیل شد.