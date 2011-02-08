مقامات مصری اتهامات ناروای زیادی به مقاومت فلسطین زدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری آلمان، حماس با صدور بیانیه ای اعلام کرد : اتهامات وارده علیه "حبیب العادلی" درباره دخالتش در انفجار کلیسای اسکندریه دخالت وی و دیگر مسئولین مصری را در اتهامات ظالمانه ای که علیه مقاومت فلسطین در غزه زده شد، نمایان کرد.

در این بیانیه آمده است : اتهامات زیادی به مقاومت درباره دخالت در حوادث انفجاری مصر نسبت داده شد که هدف همه آنها تحریک افکار عمومی ضد مردم فلسطین و خدشه وارد کردن به مقاومت و توجیهی برای محاصره ظالمانه غزه و تشویق رژیم صهیونیستی به جنگ علیه غزه بود.

بیانیه مذکور تاکید کرد: چندی قبل وزارت کشور مصر و در راس آن حبیب العادلی وزیر کشور سابق اتهاماتی را علیه مقاومت غزه در دست داشتن در حوادث غزه مطرح کرد.

این بیانیه افزود : سیاست گمراه کننده رسانه ای و تحریک افکار عمومی علیه مردم فلسطین به وزیر کشور مصر خلاصه نشد، بلکه سیاستی سازمان یافته از سوی بسیاری از موسسات دولتی مصر بود.