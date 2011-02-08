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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۳۷

حماس:

مقامات مصری اتهامات ناروای زیادی به مقاومت فلسطین زدند

مقامات مصری اتهامات ناروای زیادی به مقاومت فلسطین زدند

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)، با اشاره به متهم شدن وزیر کشور سابق مصر به دخالت در انفجار کلیسای اسکندریه، اتهامات ناروای العادلی و بسیاری از مقامات رژیم حاکم علیه مقاومت را تقبیح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری آلمان، حماس با صدور بیانیه ای اعلام کرد : اتهامات وارده علیه "حبیب العادلی" درباره دخالتش در انفجار کلیسای اسکندریه دخالت وی و دیگر مسئولین مصری را در اتهامات ظالمانه ای که علیه مقاومت فلسطین در غزه زده شد، نمایان کرد.

در این بیانیه آمده است : اتهامات زیادی به مقاومت درباره دخالت در حوادث انفجاری مصر نسبت داده شد که هدف همه  آنها تحریک  افکار عمومی ضد مردم فلسطین و خدشه وارد کردن به مقاومت و توجیهی برای محاصره ظالمانه غزه و تشویق رژیم صهیونیستی به جنگ علیه غزه بود.

بیانیه مذکور تاکید کرد: چندی قبل وزارت کشور مصر و در راس آن حبیب العادلی وزیر کشور سابق اتهاماتی را علیه مقاومت غزه در دست داشتن در حوادث غزه مطرح کرد.

این بیانیه افزود : سیاست گمراه کننده رسانه ای و تحریک افکار عمومی علیه مردم فلسطین به وزیر کشور مصر خلاصه نشد، بلکه سیاستی سازمان یافته از سوی بسیاری از موسسات دولتی مصر بود.

کد مطلب 1249336

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