مجتهدزاده با دختر امیر قطر دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مریم مجتهدزاده مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان نهاد ریاست جمهوری در دیدار دختر امیر قطر آمادگی کشورمان را برای همکاری و انتقال تجربیات موفق زنان ایرانی در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی اعلام کرد.

وی در این دیدار با اشاره به روابط صمیمانه و اراده سیاسی دو کشور ایران و قطر برای گسترش همکاری‌ها گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، زنان ایرانی توانستند با حجاب کامل در عرصه‌های مختلف علمی و ورزشی به پیشرفت‌های چشمگیر دست پیدا کرده و به الگویی برای زنان مسلمان جهان تبدیل شوند.

مشاور رئیس جمهور همچنین با اشاره به برگزاری اخیر سومین اجلاس وزرای زن کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در تهران گفت: در این اجلاس مسایل مختلفی در خصوص نقش زن مسلمان در عرصه جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نتایج مطلوبی در برداشت.

"شیخه المیاسه بنت محمد بن خلیفه آل ثانی " دختر امیر قطر نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران خواستار انتقال تجربیات مرکز امور زنان نهاد ریاست جمهوری در خصوص مسایل مختلف به ویژه ورزش بانوان شد.

وی اظهار داشت: ما امروز علاقمندیم تا از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسایل مختلف بویژه ورزشی استفاده کنیم، چراکه امروز زنان ایرانی با دارا بودن حجاب اسلامی توانسته‌اند در عرصه‌های مختلف ورزشی حضور فعال و درخشانی داشته‌ باشند.

"شیخه المیاسه " همچنین از مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان نهاد ریاست جمهوری برای انتقال این تجربیات به قطر دعوت به عمل آورد.