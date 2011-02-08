374 ورزشکار مدال آور کرجی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی فیروزگاه عصر سه شنبه در مراسم تجلیل از ورزشکاران مدال آور گفت: این مراسم برای چهارمین سال متوالی به همت شورا و شهرداری کرج و با حمایت های معاونت فرهنگی اجتماعی و تربیت بدنی شهرداری کرج در راستای تقدیر از ورزشکاران و قهرمانان کرجی برگزار می شود.

وی افزود: علت تاخیر در برگزاری این مراسم تحولات صورت گرفته و ارتقا ساختار اداری شهرستان کرج به استان البرز بود.

این مسئول ادامه داد: هم اکنون ورزشکاران کرجی در میادین ملی و کشوری افتخارات بسیاری کسب کرده اند که این امر بر ضرورت توجه به مطالبات این قشر می افزاید.

احداث شهرک قهرمانان در کرج

وی احداث شهرک قهرمانان در این کلانشهر را یادآور شد و گفت:از نمایندگان کرج و استاندار البرز و سایر مسئولین تقاضا دارم تا در راستای احداث شهرک قهرمانان در منطقه کیانمهر کرج همکاری کرده و این موضوع را پیگیری کنند.

رئیس تربیت بدنی استان البرز ادامه داد:استان البرز با جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر نیازمند ارتقا سرانه های ورزشی و تخصیص اعتبارت لازم در این زمینه است.

وی اتمام پروژه های نیمه تمام دراین شهر را یادآور شد و گفت:هم اکنون 25 پروژه نیمه تمام ورزشی در استان وجود دارد که نیازمند سه میلیارد تومان اعتبار است.

فیروزگاه ادامه داد: در سفر اخیر ریاست جمهوری به البرز نیز احداث 25 پروژه ورزشی با اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان مصوب شد که امید است با تخصیص اعتبارات لازم شاهد رشد و ارتقا ورزش در این استان باشیم.

احداث سالن شش هزار نفری در البرز

این مسئول گفت:همچنین امیدواریم با تخصیص اعتبارات شاهد احداث سالن شش هزار نفری در استان البرز باشیم.

وی با اشاره به ارتقا ساختار اداره تربیت بدنی گفت: با ارتقا این اداره به اداره کل مشکل حق رای هیئتهای ورزشی در فدراسیون های مربوطه برطرف و مناقصه های ورزشی نیز از این پس در استان اجرایی می شود.

فیروزگاه ادامه داد: تخصیص اعتبار مستقل و ارتقا پستهای سازمانی نوید بخش آینده ای روشن برای استان البرز است.

تجلیل از ورزشکاران استان البرز در خرداد ماه 90

رئیس تربیت بدنی استان البرز یادآور شد: این مراسم ویژه ورزشکاران کرجی بود و ورزشکاران مدال آور سال 89 و 90استان البرز با پیش بینی های انجام شده در خرداد ماه سال آینده تجلیل می شوند.

در پایان این مراسم 374ورزشکار کرجی از جمله یوسف کرمی، راحله آسمانی، سمانه ششپری و شاهین ایزدیار که در مسابقات آسیایی گوانگجو موفق به کسب مدال شده بودند با حضور فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج در مجلس، شهردار کرج، رئیس شورای شهر تجلیل شدند.