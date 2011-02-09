تجمع اعتراض آمیز مردم در باکو علیه حسنی مبارک

به گزارش خبرنگار مهردر تبریز، این عده از اعضای احزاب مخالف دولت جمهوری آذربایجان با تجمع مقابل مجسمه حسنی مبارک در خوردالان باکو، شعارهای علیه رئیس جمهور دیکتاتور و مستبد مصر سردادند.

تجمع کنندگان همچنین برکناری حسنی مبارک از قدرت را خواستار شدند.

از حدود دو هفته پیش و همزمان با قیام مردم مصر، پلیس و نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان، حفاظت از مجسمه حسنی مبارک را تشدید کرده اند.

همزمان با درخواست تعدادی از مخالفان دولت باکو برای تخریب مجسمه حسنی مبارک دیکتاتور مصر در شهرک خوردالان در حومه باکو، پلیس و نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان نیز با کشیدن حصار زنجیری به دور این مسجمه، از آن محافظت می کنند.