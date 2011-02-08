برلوسکنی تنها حامی مبارک در اروپا / دلایل حمایت غرب از رژیمهای مستبد عرب

به گزارش خبرگزاری مهر؛ "ژان اسلبورن"موضع کشورهای اروپایی در قبال اعتراضات مردمی در مصر را محتاطانه ارزیابی و در عین حال بر لزوم کناره گیری "حسنی مبارک" از ریاست جمهوری تاکید کرد.

وی در گفتگو با هفته نامه اشپیگل گفت : امروز ما شاهد تظاهرات مردمی در خیابانهای مصر، تونس و دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هستیم و اروپا از این تحولات استقبال می کند.

اسلبورن مدعی شد: اتحادیه اروپا قصد ندارد که به طور مستقیم به مداخله در مسائل مصر پرداخته و اقدامی در این زمینه انجام دهد ولی بی تفاوت نیز نیست.

اسلبورن در توجیه موضع منفعلانه اتحادیه اروپا در قبال دولت مصر افزود: شاید این موضع کمی بزدلانه به نظر برسد، اما کار سیاست همین است، ما باید درها را برای وقایع آتی در مصر باز نگاه داریم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا اروپا قصد دارد با گشودن درهای خود به سوی مبارک، راه برگزاری انتخابات را در مصر هموار کند گفت : موضوع مبارک نیست، بلکه مردم مصر هستند، امروز به جز نخست وزیر ایتالیا کسی در اروپا از مبارک حمایت نمی کند، ما در واقع با این کار به مردم مصر کمک می کنیم که به خواسته های خود برسند.

وزیر امور خارجه لوکزامبورگ در عین حال در موضعی متناقض درباره سقوط ناگهانی دولت مبارک هشدار داد و مدعی شد که چنین رویدادی می تواند تبعات خطرناکی داشته باشد.

وی همچنین در توجیه علت همکاری کشورهای غربی با بسیاری از کشورهای دارای نظام استبدادی اظهار داشت: در بین کشورهای عضو سازمان ملل متحد شمار کمی دارای نظام دمکراتیک هستند و ما ناچاریم که با کشورهایی نیز که با معیارهای ما سازگار نیستند نیز همکاری کنیم.

اسلبورن مدعی شد که یکی از دلایل همکاریهای نزدیک اروپاییها با کشورهایی از این دست نظیر کشورهای عربی، مدرنیزه کردن آنها و جلوگیری از وقوع جنگ در منطقه است.