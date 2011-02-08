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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۰۷

110 دانش آموز در مسابقات اسکی دانش آموزی رقابت می کنند

110 دانش آموز در مسابقات اسکی دانش آموزی رقابت می کنند

کرج - خبرگزاری مهر: مسابقات اسکی آلپاین دانش آموزی با حضور 110 دانش آموز از سراسر کشور برای اولین بار به میزبانی آموزش و پرورش استان البرز در پیست بین المللی دیزین در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مسابقات اسکی آلپاین دانش آموزان کشور در سه مقطع تحصیلی روز سه شنبه در پیست بین المللی دیزین کرج آغاز شد. 

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در مراسم افتتاح این رقابتها اظهار داشت: این مسابقات برای اولین بار است که به میزبانی استان البرز برگزار می شود.

علی اکبر حلیمی افزود: در این دوره از رقابتهای اسکی دانش آموزی مدارسی از سراسر کشور حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: این رقابتها در مقطع پسران از تا 21 بهمن به طول خواهد انجامید، و در مقطع دختران نیز از یکم تا پنجم اسفندماه این رقابتها برگزار می شود.

 دبیر فدراسیون اسکی  نیز در مراسم افتتاحیه این رقابتها گفت :‌ در این رقابتها حدود 110 دانش آموز به مدت دو روز در رشته های مارپیچ بزرگ و کوچک با هم به رقابت می پردازند.

علی عمران سولقانی افزود:‌ نفرات برتر این رقابتها با برگزاری برنامه های آموزشی و تمرینات آمادگی اردویی زمینه شرکت در مسابقات دانش آموزی برون مرزی را نیز خواهند داشت.
 
وی یادآور شد:‌ سال گذشته در این مسابقات که در پیست بین المللی شمشک برگزار شد، تیم اسکی کرج از استان البرز در مقطع دبیرستان اول و در مقطع راهنمایی و ابتدایی رتبه دوم را به خود اختصاص داد.
 
وی گفت:‌ اکنون حدود 120 اسکی باز دانش آموز پسر در مقاطع مختلف تحصیلی در رشته اسکی ساماندهی شده اند که با آموزش و تمرین در مسابقات استانی و کشوری شرکت می کنند.  
کد مطلب 1249352

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