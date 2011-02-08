110 دانش آموز در مسابقات اسکی دانش آموزی رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مسابقات اسکی آلپاین دانش آموزان کشور در سه مقطع تحصیلی روز سه شنبه در پیست بین المللی دیزین کرج آغاز شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در مراسم افتتاح این رقابتها اظهار داشت: این مسابقات برای اولین بار است که به میزبانی استان البرز برگزار می شود.
علی اکبر حلیمی افزود: در این دوره از رقابتهای اسکی دانش آموزی مدارسی از سراسر کشور حضور دارند.
وی خاطرنشان کرد: این رقابتها در مقطع پسران از تا 21 بهمن به طول خواهد انجامید، و در مقطع دختران نیز از یکم تا پنجم اسفندماه این رقابتها برگزار می شود.
دبیر فدراسیون اسکی نیز در مراسم افتتاحیه این رقابتها گفت : در این رقابتها حدود 110 دانش آموز به مدت دو روز در رشته های مارپیچ بزرگ و کوچک با هم به رقابت می پردازند.
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