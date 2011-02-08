تظاهرات جمعه خشم برگزار می شود/ سقوط هواپیمای جاسوسی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "یحیی الراعی" رئیس پارلمان یمن گفت : تصمیم به احضار مطهر المصری وزیر کشور برای دادن پاره ای توضیحات درباره حادثه میان "نعمان دوید" استاندار صنعاء با "شیخ حمید الاحمر" نماینده مخالف پارلمان به درخواست برخی نمایندگان گرفته شد.

در این حادثه میان محافظان دوید و الاحمر تبادل آتش صورت گرفت که طی آن یک نفر به نام "مراد الوصابی" کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه در یکی از خیابانهای صنعاء روی داد. به دنبال این واقعه حامیان قبیله ای دو طرف به پایتخت سرازیر شدند.

"عبده بشر" نماینده پارلمان یمن در واکنش به این موضوع گفت: این گونه اقدامات سبب درگیری های داخلی خواهد شد.



"عبدالعزیز جباری" نماینده حزب حاکم هم اظهار داشت : این گونه اقدامات نشانه فرمانبردار نبودن مقامات از حکومت قانون و حاکم بودن حکومت قبیله ای است.

وی افزود: حکومت قبیله ای در حالی که ما درقرن بیست و یکم به سر می بریم خجالت آور است. بزرگان باید به مردم و نظام احترام بگذارند نه اینکه مردم را در خیابانها بکشند.

در میان قبایل یمنی رسوم قبیله ای برای حل درگیری هایی حاکم است که این بر فعالیت دستگاه قضایی تاثیر می گذارد. در یمن در ظرف سه دهه گذشته 445 جنگ قبیله ای درگرفته است.

از سوی دیگر جنبشهای آزادیخواه جنوب یمن خواستار شرکت گسترده مردم جنوب در تظاهرات جمعه خشم بر ضد حکومت علی عبدالله صالح و درخواست برای استقلال این منطقه شدند.

پیدا شدن لاشه هواپیمای جاسوسی آمریکا

منابع پلیس و شاهدان عینی از پیدا شدن لاشه هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در جنوب شهر "لودر" جنوب یمن که یکی از مراکز القاعده محسوب می شود، خبر دادند.

این منابع اعلام داشند که هواپیما از نوع "بریداتور" است که در اقدامات جاسوسی کاربرد دارد. این هواپیما در نزدیکی روستای "جحین" در جنوب "لودر" سرنگون شده است.

یکی از ساکنان این روستا تاکید کرد که صدای برخورد هواپیما با زمین را که در فاصله نزدیک با منزلش قرار داشته است شنیده است.

شاهدان عینی ذکر کردند که نیروهای پلیس به منطقه شتافتند تا لاشه هواپیما را به دست آورند، اما اعضای القاعده با زور آن را به چنگ آوردند. این شاهدان از پرواز گسترده هواپیماها بدون سرنشین بر فراز شهرهیا "مودیه" و "لودر" خبر دادند.