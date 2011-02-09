به گزارش خبرگزاری مهر، امروزه نقش بینالمللی رسانهها در مدیریت کلان افکار عمومی بینالمللی و هدایت جریانهای سرنوشتساز غیر قابل انکار است بهطوری که با برنامهریزیهای هماهنگ قدرتهای بزرگ رسانهای، اذهان جهانی نسبت به حوادث و حتی باورها به راحتی مدیریت میشوند. از همین روی حضور مؤثر کشورهای جهان اسلام در عرصه خبری بینالمللی میتواند توازن را به نفع کشورهای اسلامی رقم زده و از این طریق سهم مهمی در انتشار اخبار بینالمللی را برای آنها به ارمغان آورد.
سمینار یکروزه "بررسی جایگاه رسانههای جهان اسلام در انتشار اخبار بینالمللی" که از سوی گروه مطالعات جهان اسلام پژوهشکده ارتباطات فرهنگی بینالملل در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار میشود بر آن است تا در خلال یک بررسی علمی و کاربردی، سهم رسانههای کشورهای اسلامی را در انتشار اخبار بینالمللی در سه حوزه خبرگزاریها، نشریات (روزنامه و مجله) و شبکههای رادیویی و تلویزیونی بررسی کند.
آشنایی با عملکرد رسانههای جهان اسلام در عرصه خبر و اطلاعرسانی بینالمللی، دریافت ضعفها و کاستیهای رسانههای خبری بینالمللی ایرانی و انتقال تجربه و توانمندیهای رسانههای موفق جهان اسلام و ایجاد زمینههای تعامل و همکاریهای بیشتر در حوزه خبری از جمله اهداف برگزاری این سمینار اعلام شده است.
در نشست اول این همایش با عنوان "وضع موجود رسانههای جهان اسلام در انتشار اخبار بینالمللی" (9 تا 10:20)، دکتر ناصر باهنر با موضوع "مبانی نظری کارکرد رسانههای جهان اسلام در انتشار اخبار بینالمللی"، دکتر محسن شریفزاده با موضوع "سهم رسانههای جهان اسلام در انتشار اخبار بینالمللی"، حجتالاسلام علی کریمیان با موضوع "چالشها و فرصتهای کنونی فراروی رسانههای جهان اسلام در انتشار اخبار بینالمللی" سخنرانی خواهند کرد.
در نشست دوم با عنوان "ظرفیت بالقوه رسانههای جهان اسلام در انتشار اخبار بینالمللی" (10:40 تا 12) نیز مرضیه هاشمی درباره "مخاطبان جهانی رسانههای جهان اسلام"، دکتر داود نعمتی انارکی درباره "رقابت با رسانههای غربی" و دکتر محمدهادی همایون درباره "آموزههای جهانشمول اسلامی به عنوان بستر فکری رسانههای جهان اسلام"سخن خواهند گفت.
نشست سوم سمینار "بررسی جایگاه رسانههای جهان اسلام در انتشار اخبار بینالمللی" نیز در بعد از ظهر همان روز، از ساعت 13:30 تا 16 و با موضوع "ارزیابی عملکرد رسانههای جهان اسلام در انتشار اخبار بینالمللی" برگزار میشود.
در این نشست مهدی فضائلی پیرامون "انرژی هستهای ایران و نقش رسانههای جهان اسلام"، حسن عابدینی درباره "جنگ غزه و نقش رسانههای جهان اسلام" و دکتر حسن مجیدی درباره "نهضت مردم کشورهای عربی و نقش رسانههای جهان اسلام" سخنرانی خواهند کرد.
سمینار یکروزه "بررسی جایگاه رسانههای جهان اسلام در انتشار اخبار بینالمللی"، روز چهارشنبه، 27 بهمن ماه 1389، از 9 صبح تا 16 در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واقع در خیابان ولیعصر، پایینتر از میدان ولیعصر، خیابان دمشق، شماره 9 برگزار میشود.
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