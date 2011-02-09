توجه دولت به نخبگان علمی باید بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی عصر سه شنبه در چهارمین جشواره دانش اموزان نخبه و افتخار آفرین مازندران در اردوگاه دانش آموزی شهدای بادله ساری گفت: نخبگان دانش آموزی شعار ما می توانیم انقلاب را جاودانه نگه خواهند داشت و رتبه های گوناگون علمی، جهانی و کشوری از برکت نهضت انقلاب خمینی است .

ابراهیمی تصریح کرد: انقلاب بی نظیر و بی بدیل ایران توانست نظام 2500 ساله شاهنشاهی را در هم نوردد و آموزهای دینی و اسلامی را به دنیا معرفی کند که امروزه مصر و تونس از انقلاب ایران و امام خمینی(ره) الگو گرفته اند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی دشمنان جدی و قسم خورده ای دارد که از گذشته تا کنون برای براندازی نظام با هم بسیج شدند و حتی به فکر حذف فیزیکی دانشمندان هسته ای برآمدند.

ابراهیمی اذعان داشت: از سال 42 واکنش های بین المللی مختلفی را ایران اسلامی به خود دیده است و نقش و تاثیر تحرکات استعمارگران از آن سالها رمز گشایی شده که مهم ترین آن تلقین شعار ما نمی توانیم بود که به حاکمان بی لیاقت ایران آن زمان القاء کرده بودند.

معاون استاندار مازندران اظهار داشت: ایران در دهه 60 تا 70 بازار مناسبی برای انگلیسی های استعمارگر بود که قراردادهای تجاری یک طرفه با ایران امضاء می کردند و تا جایی اطمینان از استعمار گری خود داشتند که سفیر انگلیس در ایران مناسب بودن کشور ایران را برای تجارت و دزدی انگلستان به دولت خود گزارش می کند.

وی به فتنه 88 اشاره کرد و افزود: دولت انگلیس این استعمار پیر و دشمن قسم خورده ایران در فتنه سال 88 نقش اساسی ایفا کرد و برای تثبیت منافع خود در ایران از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده و چشم به آینده و افراد سست عنصر خود در کشور دوخته است.

ابراهیمی به نفوذ انگلیس در دربار شاهان قاجار و پهلوی اشاره کرد و بیان داشت: به دلیل بی عرضه بودن شاهان تمام عذل و نصبها باید با چراغ سبز استعمارگران صورت می گرفت و حمایت غربی ها از جریانهای تجزیه طلب بومی،حمایت از صهیونیسم، نفوذ در جریانهای مختلف کشور و سیطره اقتصادی ، معدنی و سرکوب جنبش های اسلامی نشان از اقتدار استعمارگران در ایران قبل از انقلاب را می دهد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، به دشمنی آمریکا با ایران در دوران ابتدای پیروزی انقلاب اشاره کرد و گفت: در اولین روزهای انقلاب حمایت امریکا از ملی مذهبی های کشور، بلوکه کردن 11 میلیارد دلار طلب ایران، حمله نظامی از طریق طبس و پادگان نوژه و تجهیز و حمایت صدام برای جنگ با ایران از دشمنی های است که بر ایران روا داشته اند و هنوز هم ادامه دارد که در فتنه 88 شاهد پشتیبانی از فتنه گران بودیم.