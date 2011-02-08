به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح خوابگاه دانشجویی دانشگاه حضرت معصومه‌(س) قم طی سخنانی با اشاره به رشد و توسعه چشمگیر آموزش عالی در کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: در زمینه توسعه کمی و کیفی آموزش عالی در کشور و استان قم اقدامات خوبی انجام گرفته است.



وی با بیان اینکه کارنامه نظام در این بخش، کارنامه درخشان و بی‌نظیری است افزود: به برکت انقلاب اسلامی شاهد تحول عظیم و پیشرفت‌های شگرفی در عرصه علمی و آموزش عالی کشور هستیم.



حجت الاسلام موسی‌پور با بیان اینکه در قم نیز این تحول چشمگیر بوده است گفت: در حالی که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی فقط حدود 700 دانشجو در چند رشته محدود مشغول به تحصیل بودند اما در حال حاضر این تعداد به بیش از 52 هزار دانشجو رسیده است که در 30 دانشگاه و مرکز اموزش عالی و در رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مختلف در حال تحصیل هستند.



استاندار قم رشد کیفی آموزش عالی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در شرایطی که قبل از انقلاب مصرف کننده محض علوم و تئوری‌های غرب بودیم اما به یمن انقلاب اسلامی امروز به عنوان تولیدکننده علوم مختلف سرآمد کشورهای در حال رشد هستیم.



موسی‌پور دستاوردهای عطیم کشور را مرهون رشد و توسعه آموزش عالی و توجه جدی به دانشگاه‌ها دانست و افزود: برای استمرار این موفقیت‌ها و دستیابی به اهداف متعالی نظام از آموزش عالی، باید تغییر و تحول اساسی در محتوای علوم انسانی ایجاد شود.



لازم به توضیح است که پروژه خوابگاه دانشجویی دانشگاه حضرت معصومه (س) از مصوبات سفر دوم هیئات محترم دولت به استان می‌باشد که با اعتباری بالغ بر 15 هزار میلیون ریال و در زیربنایی به مساحت 3750 متر مربع و ظرفیت 300 نفر ساخته شده است.



همچنین پیش از ظهر سه شنبه در مراسمی با حضور استاندار قم و جمعی از مدیران و مسئولان استان، بخش عفونی بیمارستان کامکار قم به بهره برداری رسید.