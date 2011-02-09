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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۰۳

سه طرح عمرانی در شهرستان طالقان به بهره برداری رسید

کرج - خبرگزاری مهر: همزمان با دهه فجر و ارتقا ساختار اداری بخش طالقان به شهرستان سه طرح عمرانی در این منطقه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، طرح آبرسانی به طالقان، بلوار ورودی شهر و فرهنگسرای این شهرستان طرحهای مورد افتتاح را تشکیل می دهند.

فرماندار طالقان در خصوص طرحهای فوق به خبرنگار مهر در کرج گفت: طرح آبرسانی به شهر طالقان با حفر و تجهیز چهار حلقه چاه با مجموع آبدهی 70 لیتر در ثانیه و اجرای 8 کیلومتر خطوط جمع آوری، انتقال و توزیع آب اجرا شده است.

ابوالقاسم مهری افزود: برای اجرای این طرح که فشار آب این منطقه را بهبود بخشیده،1 میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه شده است.

وی گفت: برای ساخت و تکمیل بلوار ورودی شهر به طول هزار و 800 متر و نخستین فرهنگسرای طالقان با هزار و 200 مترمربع مساحت هم در مجموع سه میلیارد تومان هزینه شده است.

طالقان با یک شهر و 78 روستا و27 هزار نفر جمعیت ثابت همزمان با دهه فجر از بخش به شهرستان ارتقا یافت و نخستین فرماندار آن هم با حکم وزیر کشور معرفی شد.

کد مطلب 1249362

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