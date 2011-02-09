24 طرح گازرسانی روستایی در آمل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، مدیرعامل شرکت گاز مازندران عصر سه شنبه درمراسم افتتاح نمادین گازرسانی به این روستاها که در روستای کمانگرکلا آمل برگزارشد، گفت: طرح گازرسانی به شهرستان آمل در قالب 14 روستای بخش دابودشت، شش روستای بخش مرکزی و چهار روستای بخش جدید امامزاده عبدالله (ع) این شهرستان افتتاح شد.

محسن عرب مقصودی افزود: برای اجرای طرح گاز رسانی به روستاهای آمل درمجموع87 هزارو 242 متر عملیات لوله گذاری اجرا و27هزار و84عدد علمک گاز نصب شد.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح بیش از 28 میلیاردریال از محل اعتبارهای شرکت گاز مازندران هزینه شده است، تصریح کرد: بیش از سه هزار و 93 خانوار این روستاها از مزایای گاز طبیعی بهره مند شدند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به اینکه در دهه مبارکه فجر امسال به 33 روستای این استان گازرسانی شده است، تصریح کرد: شهرستان آمل با 24 طرح گازرسانی بیشترین تعداد را در استان داشته است.

عرب مقصودی با اشاره به اینکه از 343 روستای شهرستان آمل تاکنون به 104 روستا گاز رسانی شده است، تصریح کرد: 239 روستای شهرستان آمل درحوزه دشت و جلگه ای قابلیت گاز دار شدن را دارد.

وی همچنین از اختصاص 33 میلیاردتومان اعتبار در قالب تسهیلات بانکی به شرکت گاز مازندران برای توسعه گازرسانی به روستاهای شهرستان آمل خبر داد و یادآور شد: تا پایان سال 90 تمامی روستاهای آمل دراین حوزه گازدارخواهد شد.