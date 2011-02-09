پژوهش مسیر رسیدن به خودکفایی را هموار می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید ارجمندفر شامگاه سه شنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر استان زنجان، پژوهش در مبانی فکری و ساختارهای اندیشه ای فردی انسان را راهگشای ساماندهی ترسیم چگونه بودن، چگونه زیستن و چگونه ماندن دانست و تأکید کرد: هر ملتی که توانسته باشد تفکر پژوهش و پژوهشگری را نهادینه و بسترهای پژوهشی را مهیا و بالاتر از همه، ذخایر تاثیرگذار پژوهشگران را فراهم نموده باشد شایسته بهره مندی از دستاوردهای نو، زندگی بهره مند، امنیت، ثبات و صلابت ملی خواهد بود.

ارجمند فر تصریح کرد: جریان تفکر پژوهشی و پژوهش محوری در ساماندهی موضوعات اقتصادی و اجتماعی، ایجاد بسترهای پژوهشی مناسب و تأمین پژوهشگران شایسته سه عامل اصلی در پژوهشی شدن کشور است.

وی با بیان اینکه امروزه نقش و جایگاه پژوهش در تعیین مسیر زندگی انسان و جامعه و پیشرفت و توسعه مشخص و معین می باشد گفت: امروز در جهانی زندگی می کنیم که دستاوردهای فکری و اندیشه های بشری در قالب مصنوعات صنعتی و بنیانهای فرهنگی، نقش شگرفی در نوع و چگونگی زندگی انسان دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری زنجان با اشاره به چگونگی انتخاب پژوهشگران برتر استان اظهار داشت: با تصویب در کارگروه پژوهش استان هفت مورد به عنوان معیار پژوهشگران برتر تعیین شد.

ارجمند فر ادامه داد: شرایط انتخاب پژوهشگر برتر کسی است که : کارمند همان دانشگاه یا دستگاه باشد، دوره زمانی فعالیت پژوهشی او سه سال منتهی به آذر ماه 89 باشد، دارای چاپ مقاله در نشریات معتبر علمی، پژوهشی و یا ISIباشد و دارای گواهی ثبت اختراع در سه سال منتهی به آذر ماه امسال باشد.

وی همچنین شرکت در همایش های بین المللی، ارائه مستندات مربوط به دبیرخانه در مورد پژوهشگرانی که توسط دستگاه ها معرفی شده اند و دارای تألیف، کتاب یا پرونده کتاب بودن را از دیگر شرایط انتخاب پژوهشگران نمونه استان عنوان کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری زنجان یادآور شد: تعداد پژوهشگران برتر در سال گذشته تعداد 48 نفر بود که امسال با توجه به تعاریف و شرایط جدید این تعداد به 60 نفر افزایش یافت.

ارجمندفر افزود: در این همایش یک پژوهشگر از هر دستگاه اجرایی، سه نفر از دفتر نخبگان و به تعداد دانشکده های هر دانشگاه از دانشگاه های استان انتخاب و تجلیل می شود.

همایش تجلیل از پژوهشگران برتر استان با تجلیل از 60 نفر از پژوهشگران استان زنجان شامگاه سه شنبه 19 بهمن ماه امسال در سالن علامه طباطبایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان برگزار شد.