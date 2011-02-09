تحولات بنیادین در راستای کاربردی کردن پژوهشها در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد شامگاه سه شنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر یک گسست جدی میان صنعت و دانشگاه وجود دارد، اظهار داشت: تصمیم جدی بر این است که تمامی مراکز پژوهشی در وزارت علوم ادغام یا در صورت عدم نیاز به آنان منحل شوند و به این صورت پژوهشها در دانشگاه ها صورت خواهد گرفت.

رئوفی نژاد این امر را دارای نتایج بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: با اجرایی شدن این کار صد در صد پژوهشها کاربردی می شود چراکه موضوعات سفارشی خواهد بود و هر پروژه به دلیل کاربردی و سفارشی بودن دارای ردیف اعتباری و بودجه لازم خواهد بود.

وی افزود: همچنین موضوعات بلااستفاده در پژوهشها که فقط موجب تلف شدن وقت و هدر رفت هزینه ها می شد حذف می شود و دیگر شاهد آرشیو و بایگانی پژوهشهایی که سالها حتی یک ورق هم از آنها نمی خورد نخواهیم بود.

عضو شورای عالی اداری کشور با اشاره به 10 برنامه ایجاد تحول نظام اداری در کشور گفت: در یکی دو محور این تحول، مشخصا به موضوع پژوهش توجه شده و مدیران پژوهشگر و سرمایه گذاری در امر پژوهش یکی از شاخص های ارزیابی دستگاه ها و مدیران خواهد بود.

رئوفی نژاد اظهار داشت: آنچه محور همه اعتراضات، انتقادات، چالشها، موانع و ادعای مدعیان است بحث کاربردی بودن پژوهش است و خود پرداختن به این موضوع با نگاه ها، تحلیل ها و رویکردهای مختلف نشان دهنده ارزش و اهمیت توجه به موضوع است.

وی با بیان اینکه معمولا موضوعات پژوهشی یا جنبه کاربردی ندارند که در عمل نمی توان هیچ استفاده ای از آن کرد یا موضوعات مهم و کاربردی است اما توسط مدیران استفاده نمی شود، خاطرنشان کرد: ما هر دو را قبول داریم و فرهنگ ما در حال حاضر همین است.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه هیچ کس در زمینه مشکلات حاضر پژوهش کشور مقصر نیست، افزود: فرهنگ چیزی است که طی سال های طولانی شکل می گیرد و در ساختن یک فرهنگ همه مسئول هسند.

همایش تجلیل از پژوهشگران برتر استان با تجلیل از 60 نفر از پژوهشگران استان زنجان شامگاه سه شنبه 19 بهمن ماه امسال در سالن علامه طباطبایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان برگزار شد.