جشنواره وبلاگ نویسان بسیجی به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حسینی غروب سه‌شنبه در حاشیه اختتامیه دومین جشنواره وبلاگ نویسیان بسیجی که در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه برگزار شد، بیان داشت: برگزاری رزمایش فرهنگی در فضای مجازی، تأثیرگذاری در فضای رسانه‌ای و جهانی اینترنت و انجام فعالیت‌های عمیق بخشی و مقابله با تهدیدات نرم، ‌ شناسایی و استفاده بهینه از توانمندی‌های بسیجیان در فضای مجازی و هدایت و ساماندهی آنان در راستای مأموریت‌های بسیج از جمله اهداف این جشنواره می‌باشد.



معاون فرهنگی اجتماعی سپاه قم در خصوص موضوعات جشنواره وبلاگ نویسی بسیج اظهار داشت: ‌ بسیج، ‌ پیشتاز در عرصه‌های علمی، ‌ فرهنگی، ‌سازندگی و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی، ‌بسیج تجلی همت مضاعف و کار مضاعف، ملت بزرگ ایران، ‌خط شکن مقابله امت اسلامی با سلطه گران جهانی، ‌حماسه عظیم ۹ دی و ۲۲ بهمن ۸۸، ‌تجلی بصیرت، ‌همت و ولایت مداری امت حزب الله، ‌حجاب و عفاف، ‌ ارزش والای زن مسلمان ایرانی و مسجد حریم امن الهی در برابر جنگ نرم شیاطین از جمله موضوعات جشنواره وبلاگ نویسی بسیج است.



وی اضافه کرد: نشر فرهنگ و ارزش‌های انقلاب اسلامی، ‌بسیج و دفاع مقدس در فضای سایبری، فضا سازی فرهنگی تبلیغی در فضای مجازی به مناسبت هفته مبارک بسیج، ‌ایجاد ارتباط موثر بین سازمان بسیج و بسیجیان صاحب فکر، اندیشه و قلم و هنر در فضای سایبری، ‌ ارزیابی از توانیی بسیجیان در انجام ماموریت‌های بسیج در فضای مجازی از جمله مواردی است که در جشنواره وبلاگ نویسی بسیج دنبال می‌شود.



وی در خصوص جشنواره وبلاگ نویسی بسیج اظهار داشت: جشنواره همزمان با هفته بسیج آغاز شده و تا پایان دی ماه نیز ارزیابی‌های اثارت ارسال شده انجام شده است.



وی بیان داشت: تا کنون ۱۲۰ اثر متناسب با موضوع جشنواره وبلاگ نویسی بسیج ارسال شده است که از این تعداد ۱۴ نفر به عنوان نفرات بر‌تر برگزیده می‌شوند و تندیس و لوح تقدیری به آن‌ها اهدا خواهد شد.



مجتبی محمدی‌نژاد، محمد مصطفی شاه محمدی و سمیه ظهیری به ترتیب نفرات اول تا سوم این جشنواره بودند.