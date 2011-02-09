مسیر اتوبوسرانی «بی آر تی» شمال به جنوب تبریز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین عصر سه شنبه در مراسم افتتاح این فاز با اشاره به افتتاح فاز اول مسیر اتوبوسرانی بی آر تی شمال به جنوب شهر تبریز گفت: فاز اول این مسیر از میدان آذربایجان تا چهار راه قونقا و بالعکس با 25 دستگاه اتوبوس راهاندازی شد و در آینده نزدیک و با برنامهریزیهای شهرداری شاهد افتتاح فازهای بعدی خواهیم بود.
نوین تصریح کرد: فاز دوم مسیر اتوبوسرانی بی آر تی شمال به جنوب شهر تبریز از چهارراه قونقا تا چهارراه شهید بهشتی و فاز سوم از چهارراه شهید بهشتی تا آخر خیابان شهید بهشتی خواهد بود.
نوین همچنین با اعلام اینکه همه مسئولان باید شهرداری را در راهاندازی مسیرهای ویژه یاری کنند، افزود: مجموعه شهرداری تبریز تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان انجام میدهد و دیگر نهادهای ذیربط نیز باید شهرداری را در این وظیفه خطیر یاری کنند.
وی ادامه داد: شهرداری تبریز همواره پیشرو و پیشقراول خدمترسانی به شهروندان بوده و خوشبختانه شهروندان تبریزی نیز همواره از اقدامات شهرداری حمایت کردهاند.
نوین در ادامه سخنان خود با اعلام اینکه در چند سال گذشته تعداد اتوبوسهای درون شهری از 300 دستگاه به هزار دستگاه افزایش یافته است، گفت: شهرداری تبریز در پنج سال گذشته در بخش حمل و نقل درونشهری اقدامات خوبی انجام داده است.
شهرداری تبریز رتبه اول در اجرای هدفمندی یارانه ها را کسب کرد
شهردار تبریز در ادامه اعلام کرد: طبق اعلام مسئولان ذیربط، شهرداری تبریز در بین شهرداران کشور در اجرای قانون هدفمندی یارانهها رتبه اول را کسب کرده است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و معاونت خدمات شهری عملکرد قابل قبولی داشته است.
نوین در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی گفت: در چنین ایامی بود که ساختار حکومتی و فرهنگی جامعه به کلی تغییر یافت و به جای حکومت طاغوتی وابسته به استکبار جهانی نظام جمهوری اسلامی پایهگذاری شده است.
وی با اشاره به دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران گفت: استقلال، آزادی و جمهوی اسلامی از بزرگترین ثمرات انقلاب اسلامی ایران است چرا که قبل از آن حکومت ایران وابسته به بیگانگان بود.
شهردار تبریز ایمان به خدا، رهبری حضرت امام خمینی (ره) و وحدت و یکپارچگی مردم را از مولفههای اصلی پیروزی انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: با گذشت زمان و با توجه به مسائل سیاسی پیش آمده در برخی کشورهای جهان نقش رهبری امام راحل در پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از آن رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری در پایداری و استواری انقلاب اسلامی و دستاوردهای ارزشمند آن به خوبی قابل مشاهده است.
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