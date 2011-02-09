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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۹

کتاب "رجال بیهقی" در ساری رونمایی شد

کتاب "رجال بیهقی" در ساری رونمایی شد

ساری - خبرگزاری مهر: کتاب "رجال بیهقی" در هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس مهدوی، نویسنده کتاب "رجال بیهقی" عصر سه شنبه در مراسم رونمایی از این کتاب اظهار داشت: کتاب بیهقی در اصل 30 جلدی بوده که فقط پنج جلد آن را در دسترس داریم.

مدیر مجله اباختر افزود: بخشی از تاریخ بیهقی از دست رفته که با این کتاب  بازسازی شده است.

وی با بیان اینکه جلد دیگری از "رجال بیهقی" در دست تدوین است تصریح کرد: بیهقی انسانی آزاده بود که در خدمت فرهنگ و جامعه بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در این مراسم گفت: اندیشمندان مازندران جایگاه فرهنگی خود را به منصه ظهور رسانده اند.

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی افزود: نگارش رجال بیهقی خدمت ارزشمندی به جامعه  و به ماندگاری بیهقی است.

وی  با بیان اینکه هویت انسان در میزان فهم و درک اوست تصریح کرد: کتاب، ثمره عقل و اندیشه است.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: ارشاد این آمادگی را دارد تا از آثار فاخر و ارزشمند حمایت کند.

کتاب رجال بیهقی در هزار و 100 جلد توسط نشر رسانش با همکاری انتشارات پژوهش های فرهنگی به چاپ رسیده است.

کد مطلب 1249375

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