کتاب "رجال بیهقی" در ساری رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس مهدوی، نویسنده کتاب "رجال بیهقی" عصر سه شنبه در مراسم رونمایی از این کتاب اظهار داشت: کتاب بیهقی در اصل 30 جلدی بوده که فقط پنج جلد آن را در دسترس داریم.

مدیر مجله اباختر افزود: بخشی از تاریخ بیهقی از دست رفته که با این کتاب بازسازی شده است.

وی با بیان اینکه جلد دیگری از "رجال بیهقی" در دست تدوین است تصریح کرد: بیهقی انسانی آزاده بود که در خدمت فرهنگ و جامعه بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در این مراسم گفت: اندیشمندان مازندران جایگاه فرهنگی خود را به منصه ظهور رسانده اند.

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی افزود: نگارش رجال بیهقی خدمت ارزشمندی به جامعه و به ماندگاری بیهقی است.

وی با بیان اینکه هویت انسان در میزان فهم و درک اوست تصریح کرد: کتاب، ثمره عقل و اندیشه است.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: ارشاد این آمادگی را دارد تا از آثار فاخر و ارزشمند حمایت کند.

کتاب رجال بیهقی در هزار و 100 جلد توسط نشر رسانش با همکاری انتشارات پژوهش های فرهنگی به چاپ رسیده است.