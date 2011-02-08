نیروهای امنیتی امارات یک فعال سیاسی را بازداشت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع آگاه در امارات اعلام کردند که مقامات این کشور "حسن محمد" 50 ساله را روز جمعه گذشته بازداشت کرده اند.

به گفته این منابع، این فعال سیاسی اسلام گرا در سخنانی پس ازنماز جمعه در شهر "خورفکان" از قیام مردم مصر در میدان تحریر و درخواست آنها برای برکناری مبارک حمایت کرده بود.

منابع مذکور اعلام کردند پس از آن نیروهای امنیتی اماراتی بدون اینکه به خانواده حسن محمد توضیحی درباره علت بازداشت وی بدهند، وی را با خود بردند.

شایان ذکر است که این فعال سیاسی درآموزش و پرورش امارات کار می کرده است.وی در سال 2007 نیز به سبب دیدگاههای انتقادی بازداشت شده بود. مقامات اماراتی هر گونه فعالیت سیاسی در مساجد را منع کرده اند.