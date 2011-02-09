پنج طرح عمرانی در ساوجبلاغ به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، پنج طرح عمرانی عصر سه شنبه به مناسبت ایام الله دهه فجر در شهرستان ساوجبلاغ به بهره برداری رسید.



دبستان نرجس خاتون، سالن ورزشی و اجرای طرح هادی روستای قاسم آباد بزرگ و میدان مادر در ورودی شهر جدید هشتگرد از جمله این طرح ها بود.



کارخانه تولید قند شکسته و بسته بندی شکر، دیگر طرح عمرانی بود که با ایجاد اشتغال برای 35 نفر در منطقه سهیلیه، افتتاح شد.



فرماندار ساوجبلاغ در خصوص پرو‍ژه های فوق به خبرنگار مهر گفت: برای اجرا و تکمیل این طرح ها در مجموع چهار میلیارد و 750 میلیون تومان هزینه شده است.



علی حدادی افزود: در دهه فجر امسال 81 طرح عمرانی در این شهرستان در دست بهره برداری است و برای اجرای این طرح ها 95 میلیارد تومان هزینه شده است.