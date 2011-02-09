کرج پایگاه استعدادیابی و قهرمان پروری ورزش ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی آقازاده عصر سه شنبه در آیین تجلیل از مدال آوران و افتخارآفرینان ورزشی کلانشهر کرج به نقش این شهر در تامین نیازهای ورزشکاران در عرصه ملی اشاره کرد و افزود: طی سالهای اخیر اثرات مثبت برگزاری اینگونه مراسمات به بار نشسته و موجبات کسب افتخارآفرینی های بیشتر فراهم شده است.

وی ضمن قدردانی از کلیه عوامل برگزاری این مراسم بیان کرد: در سی و دومین بهار آزادی و همزمان با طلوع استان سرافراز البرز برگزاری چنین مراسمی می‌تواند هم در تشویق ورزشکاران و هم در ترغیب سایر جوانان به کسب افتخارات بهتر و بیشتر در سطح ملی و بین‌المللی بسیار مؤثر واقع شود.

آقازاده از نقش آفرینی بیشتر مدیریت شهری در امر ورزش خبر داد و اظهار داشت: توسعه اماکن ورزشی در کرج ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری باید برای همه ابعاد مختلف زندگی شهروندان برنامه داشته باشد و توجه ویژه به مسائل ورزشی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

این مسئول اذعان داشت: علی رغم همه تلاشهای صورت گرفته در بحث توسعه اماکن ورزشی برای رسیدن به نقطه مطلوب یعنی زمانی که فضای ورزشی لازم برای تمام شهروندان و در تمام رشته ها موجود باشد و شهروندان بتوانند به سهولت از آنها استفاده کنند فاصله زیادی داریم.

آقازاده از اهتمام ویژه مدیریت شهری کرج در توسعه سرانه های ورزشی خبر داد و خاطرنشان کرد: ساخت اماکن ورزشی، ایجاد جاده های سلامتی و تجهیز پارکهای محله ای به لوازم ورزشی جهت انجام ورزشهای همگانی همواره مورد توجه مدیریت شهری بوده است.

این مسئول با تاکید بر ضرورت توسعه و حمایت از ورزش پهلوانی و قهرمانی افزود: ما دوستدار تقویت ورزش همگانی در میان آحاد مختلف جامعه هستیم.

شهردار کرج اظهار امیدواری کرد: با مشارکت همه جانبه جامعه ورزشی به ویژه پیشکسوتان شاهد بالندگی و سربلندی ورزش کرج و نشاط و شادابی بهداشت شهروندان خواهیم بود.

شهردار کرج در پایان افزود: شهرداری کرج با حمایت شورای اسلامی شهر، ساخت 20 زمین چمن مصنوعی را در مناطق مختلف کرج و در جاهایی که تراکم جمعیتی وجود دارد را آغاز کرده است.

لازم بذکر است مراسم تجلیل از مدال آوران و افتخارآفرینان ورزشی شهر کرج با همت شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج و با حضور گسترده جامعه ورزشی و مسئولین استانی در تالار شهیدان نژادفلاح برگزار شد.