شهرک سازی جدید صهیونیستها در شرق قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، منابع خبری فلسطینی اعلام کردند : کمیته ساخت و ساز رژیم صهیونیستی از ساخت شهرک جدید که 13 واحد مسکونی دارد، خبر داد.

این منابع تاکید کردند که این شهرک چهارمین مورد پس از"هارهزیتیم" در راس العامود و "بیت اوروط" در الصوانه و محله یهودی در قدس شرقی است.

"نبیل ابوردینه" سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به این اقدام آن را مبارزه طلبی اسرائیل با جامعه جهانی و کمیته چهارجانبه دانست.

وی افزود: این نشانه آن است که اسرائیل تمایلی به صلح ندارد. ادامه این سیاست اسرائیل برای کل خاورمیانه تبعات سنگینی به دنبال دارد.

ابوردینه تصریح کرد: اسرائیل عامل همه مشکلات منطقه خاورمیانه است. حل نشدن مشکل فلسطین که اسرائیل مسئول آن است عامل قیامهای کنونی(در مصر و تونس و دیگر کشورهای عربی) است.