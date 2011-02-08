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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۲۱:۲۹

شهرک سازی جدید صهیونیستها در شرق قدس اشغالی

شهرک سازی جدید صهیونیستها در شرق قدس اشغالی

منابع خبری فلسطینی از تلاش رژیم صهیونیستی برای ساخت واحدهای جدید شهرک نشینی در محله شیخ جراح در قدس شرقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه  محیط، منابع خبری فلسطینی اعلام کردند : کمیته ساخت و ساز رژیم صهیونیستی از  ساخت شهرک جدید که 13 واحد مسکونی دارد، خبر داد.

این منابع تاکید کردند که این شهرک چهارمین مورد پس از"هارهزیتیم" در راس العامود و "بیت اوروط" در الصوانه و محله یهودی در قدس شرقی است.

"نبیل ابوردینه" سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به این اقدام آن را مبارزه طلبی اسرائیل با جامعه جهانی و کمیته چهارجانبه دانست.

وی افزود:  این نشانه آن است که اسرائیل تمایلی به صلح ندارد. ادامه این سیاست اسرائیل برای کل خاورمیانه تبعات سنگینی به دنبال دارد.

ابوردینه تصریح کرد: اسرائیل عامل همه مشکلات منطقه خاورمیانه است. حل نشدن مشکل فلسطین که اسرائیل مسئول آن است عامل قیامهای کنونی(در مصر و تونس و دیگر کشورهای عربی) است.

کد مطلب 1249389

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