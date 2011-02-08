آمریکا در لبنان شکست خورد/ مقاومت در بهترین شرایط قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، "شیخ نبیل قاووق" تاکید کرد: آمریکا در لبنان شکست خورده و نتوانسته طرحهای فتنه افکنانه خود را در کشور به اجرا درآورد.

وی افزود: هرچه نقش آمریکا در لبنان کمتر شود این کشور وضعیت بهتری پیدا می کند. لبنان امروز در برابر فرصت جدیدی برای مشارکت همگانی در دولت جدید قرار گرفته است.

قاووق گفت : هیچ گروهی نمی تواند گروه دیگر را در دولت جدید به حاشیه براند و انحصار طلبی در آن جایی ندارد. همه باید مشارکت فعالی برای حل چالشهای داخلی و خارجی لبنان داشته باشند.

وی اظهار داشت : مقاومت لبنان امروز از پشتوانه اکثریت پارلمانی و مردمی برخوردار است. آمریکا ممکن است که در شورای امنیت و دیوان بین المللی لاهه قدرت بیشتری داشته باشد، اما در داخل لبنان مقاومت قدرت بیشتری دارد.

معاون شورای اجرایی حزب الله خاطرنشان کرد: مقاومت هم اکنون در بهترین شرایط خود برای مقابله با طرحهای توطئه افکنانه آمریکا در لبنان قرار دارد.