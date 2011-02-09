چهلمین اثرخوزستان در فهرست آثارملی دفاع مقدس ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، فرمانده قرارگاه حفظ ابنیه و آثار سرزمینی دفاع مقدس خوزستان گفت: یادمان شهدای شرق کارون که در حد فاصل روستاهای مارد و محمدیه و در کیلومتر 17 جاده آبادان - اهواز قرار دارد در ردیف آثار دفاع مقدس قرار گرفت.

حسین عشقی با بیان اینکه بخش مهمی از تاریخ سراسر حماسه دفاع مقدس در شرق کارون رقم خورده افزود: این منطقه یادآور دلاور مردیهای مردان نام آشنا همچون شهیدان حسین خرازی، حسن باقری، مصطفی ردانی پور و همچنین صدها شهید گمنام است.



وی اضافه کرد: در این مکان عملیاتهای مختلفی چون توکل، فرمانده کل قوا، خمینی روح خدا و ثامن الائمه و دیگر عملیاتهای پراکنده جنگ که عموما به منظور دفع پاتک های دشمن بعثی برای جلوگیری از سقوط آبادان بود، انجام شده است.



عشقی گفت: یادمان شهدای شرق کارون مرقد و حرم مطهر 9 شهید گمنامی است که در جنگ غریبانه و مظلومانه در حاشیه شرق کارون به شهادت رسیده و در همان زمان در آنجا به خاک سپرده شده اند.



طرح جامع یادمان در مساحتی بالغ بر 70هکتار هم اکنون در حال اجرا است و از سال گذشته با احداث چهار سوله بزرگ توسط سپاه استان بوشهر به عنوان محل اسکان کاروانهای راهیان نور آن استان مورد استفاده قرار می گیرد.