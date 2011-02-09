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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۳۲

چهلمین اثرخوزستان در فهرست آثارملی دفاع مقدس ثبت شد

چهلمین اثرخوزستان در فهرست آثارملی دفاع مقدس ثبت شد

اهواز - خبرگزاری مهر: همزمان با ایام دهه فجر، یادمان شهدای شرق کارون به عنوان چهلمین اثر دفاع مقدس خوزستان در ردیف آثار ملی دفاع مقدس کشور ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، فرمانده قرارگاه حفظ ابنیه و آثار سرزمینی دفاع مقدس خوزستان گفت: یادمان شهدای شرق کارون که در حد فاصل روستاهای مارد و محمدیه و در کیلومتر 17 جاده آبادان - اهواز قرار دارد در ردیف آثار دفاع مقدس قرار گرفت.

حسین عشقی با بیان اینکه بخش مهمی از تاریخ سراسر حماسه دفاع مقدس در شرق کارون رقم خورده افزود: این منطقه یادآور دلاور مردیهای مردان نام آشنا همچون شهیدان حسین خرازی، حسن باقری، مصطفی ردانی پور و همچنین صدها شهید گمنام است.

وی اضافه کرد: در این مکان عملیاتهای مختلفی چون توکل، فرمانده کل قوا، خمینی روح خدا و ثامن الائمه و دیگر عملیاتهای پراکنده جنگ که عموما به منظور دفع پاتک های دشمن بعثی برای جلوگیری از سقوط آبادان بود، انجام شده است.

عشقی گفت: یادمان شهدای شرق کارون مرقد و حرم مطهر 9 شهید گمنامی است که در جنگ غریبانه و مظلومانه در حاشیه شرق کارون به شهادت رسیده و در همان زمان در آنجا به خاک سپرده شده اند.

طرح جامع یادمان در مساحتی بالغ بر 70هکتار هم اکنون در حال اجرا است و از سال گذشته با احداث چهار سوله بزرگ توسط سپاه استان بوشهر به عنوان محل اسکان کاروانهای راهیان نور آن استان مورد استفاده قرار می گیرد.
کد مطلب 1249394

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