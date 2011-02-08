نخست وزیر الجزایر خواستار استفاده از تجربیات ایران در حوزه های علمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بویحیی روز سه شنبه در دیدار با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در الجزیره افزود : خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران علیرغم چالشهای فراوان پس از انقلاب گامهای بلندی در زمینه رشد و توسعه ، برنامه های علمی و فنآوری برداشته و ما مایلیم از این تجربیات استفاده نمائیم.

وی با اشاره به دستاوردهای سفر اخیرش به تهران اظهار داشت : در سفر اخیر به تهران و در نتیجه برگزاری اجلاس عالی کمیسیون مشترک ، همکاریهای دو کشور در کلیه زمینه ها در چارچوب و برنامه ای قابل اجرا قرار گرفته است.

نخست وزیر الجزایر افزود : باید به همکاریهای نگاه بلند مدت و راهبردی داشت و لازم است بدون وقفه و از دست دادن زمان ظرفیتهای همکاری را از قوه به فعل تبدیل کرد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه اراده و اهتمام روسای جمهوری دو کشور در توسعه و تحکیم روابط تهران – الجزیره قرار دارد.

بویحیی افزود : ما علاقمندیم همکاری با جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف علمی ، فنآوری ، صنعتی ، ساخت مسکن و خودرو سازی را توسعه دهیم .

صالحی نیز در این دیدار با ابلاغ سلامهای گرم رحیمی معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران استمرار و افزایش مشورتهای دو کشور در حوزه های دو جانبه ، منطقه ای و بین المللی را مثبت و سازنده خواند.

وزیر امور خارجه با اشاره به دیدگاههای مشترک دو کشور در زمینه های منطقه ای و بین المللی از جمله مسئله فلسطین ، سابقه مقاومت ضد استعماری ملت الجزایر را یادآورشد .

وی با اشاره به ظرفیتهای همکاری دو کشور در زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، تجاری ، علمی ، فنآوری و فرهنگی ، ایران و الجزایر را مکمل یکدیگر خواند .

صالحی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری با الجزایر در تمامی امور و بدون هیچگونه محدودیت است و باید برای کاهش و رفع هر گونه موانع احتمالی تلاش کرد.

در این دیدار بویحیی نخست وزیر الجزایر در خصوص برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: ما همواره در کنار شما بوده ایم و با توجه به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز حق شماست .