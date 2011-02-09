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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۳۶

هشت طرح راهداری در خوزستان به بهره برداری رسید

هشت طرح راهداری در خوزستان به بهره برداری رسید

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری خوزستان گفت: هشت طرح راهداری در خوزستان همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی به بهره داری رسید.

منوچهر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز بـرخی از این طرح ها را رفع نقاط حادثه خیز، نصب علایم ایمنی و گاردیل، ساخت پل، نصب تابلوهای پیـام متغیر و روشنایی راه ها برشمرد و اظهار داشت: این طرح ها در جاده های مختلف استان از جمله شیبان، اهواز و ملاثانی به بهره برداری رسیده است.

رحمانی افزود: برای بهره برداری از این طرحها بیش از 16 میلیارد ریال از اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

وی همچنین از ساخت چهار راهدارخانه جدید در مناطق سیدعباس، هویزه، خرمشهر و اندیکا خبر داد و اضافه کرد: نوسازی گشتهای راهداری مستقر در راهدارخانه هـای سراسر استان و تجهیز بیشتر این گشتها از برنامه های دیگر این اداره در ایام دهه فجر است.
 
کد مطلب 1249401

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