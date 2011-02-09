علم آمریکا و متحدانش به قدرت چانه زنی ایران/ باشگاه امتیازات ویژه

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این سند که اخیرا توسط ویکی لیکس منتشر شده، آمده است: نمایندگان آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان به عنوان متحدین غربی در تاریخ 17 و 18 ژوئن 2008 در لندن با یکدیگر دیدار کردند و در مورد موضوع کنوانسیون های مربوط به سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی بحث و گفتگو نمودند. موضوع اصلی این نشست یکی کردن دیدگاهها پس از دومین کنفرانس بازبینی این کنوانسیون و همچنین همگرایی برای اقدام های بعدی بوده است. بحث ها شامل اولویت ها، استراتژی و تاکتیک ها برای کوتاه مدت می شد. در واقع آنها صحبت هایی هم در مورد سال 2010 به عنوان تصمیم گیری های بلند مدت داشتند. این متحدین همچنین در مورد اهداف و چالش های کلی نیز گفتگو کردند.

در ادامه این سند آمده است که چهار کشور مذکور در قالب گفتگوها در زمینه کنوانسیون مبارزه با سلاح های شیمیایی و بیولوژیک در واقع برآن شده بودند تا برخی امتیازها را برای خود در نظر بگیرند و به عنوان کشورهایی که دارای "موقعیت ویژه" هستند، از این امتیازها بهره مند شوند.

در همین نشست اما معاون روابط چندجانبه و خلع سلاح فرانسه در مورد عدم وجود توافق لازم در میان این کشورها سخن گفته و تاکید کرده بود که نوعی عدم توانایی در میان این متحدین وجود دارد و بر همین اساس نمی توانند تصمیم گیری های لازم را داشته باشند. نماینده فرانسه این امر را خطر بزرگی برای متحدین دانسته بود. وی گفته بود اگر ما نتوانیم به توافق هایی که در نظر داریم برسیم مشکلات زیادی پیش روی ما خواهد بود. وی نقش اتحادیه اروپا را به عنوان یک میانجی در این زمینه بسیار مفید دانسته بود.

این کشورها در بخش دیگری از نشست خود، نقش هند را در آلودگی های شیمیایی و بیولوژیکی بسیار نامناسب دانستند و گفتند در صورتی که هند بخواهد به سیاست های خود ادامه دهد، باید در انتظار برخی برخوردها باشد.

متحدین همچنین در بخش دیگری از گفتگوهای خود در زمینه بهترین راه برخورد با تاکتیک های ایران و برخی دیگر از هیئت ها بحث کردند و تاکید کردند که تقریبا هیچ راهی وجود ندارد که هیچ یک از اعضای شورا را از روشی که در پیش گرفته اند و یا توافقی که با کشورهای دیگر کرده اند، بازداشت. این کشورها در مورد ایران توافق داشتند که تلاش های بدون برنامه و نسنجیده می تواند هزینه های سیاسی زیادی داشته باشد. اما در این نشست در عین حال اعتقاد داشتند که اگر بتوان با زبان ایران همراه شد، تاثیرات بسیار مفیدی به دست خواهد آمد به ویژه اگر از میانجی هایی همچون گروه نم استفاده شود. کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در نهایت توافق کردند راه حل هایی را برای دستیابی به این اهداف تعیین نمایند.