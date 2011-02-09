اهل تعامل هستیم ولی بر سر حقوق ملت معامله نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد جعفر منتظری شامگاه سه شنبه در نشست هم اندیشی مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی هرمزگان بیان داشت: گاهی در بدنه برخی دستگاههای اداری و بخشهای مختلف خدمت رسانی تخلفات و حرکتهای خلاف قانون دیده می شود که می توان با بستر سازیهای لازم و اطلاع رسانیهای به موقع به گونه ای عمل کرد که کمترین ضایعات در کار به وجود آید.

وی ادامه داد: انجام تعاملات مناسب از سوی دیوان عدالت اداری با برخی اداره ها موجب پیشگیری از تخلفاتی است که نباید در بدنه نظام دیده شوند.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: اولین و مهمترین موضوعی که بر روی آن تاکید می شود مسئله حرکت در مسیر قانون و قانونمند بودن امور است.

حجت الاسلام منتظری ادامه داد: اگر در یک مجموعه مدیری مقید به رعایت قانون نباشد تاثیر منفی آن بر تمام دستگاه و مجموعه کاری تحت مدیریت وی وارد می شود که این موضوع در جای خود بسیار خطرناک است.

وی افزود: در نظام جمهوری اسلامی قانون گرایی باید بروز و ظهور داشته باشد و نظام اسلامی باید به سرعت به سمت قانون پیش برود چراکه قانون گرایی یکی از اصولی است که حضرت امام (ره) به آن تاکید فراوان داشتند.

رشد صعودی در شکایات

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به روند رو به رشد شکایات در دیوان عدالت اداری بیان داشت: در نظام جمهوری اسلامی همواره باید شاهد کاهش تخلفات باشیم و این در حالیست که بر اساس اطلاعات و آمار دیوان عدالت اداری شاهد رشد سعودی شکایات بوده ایم که امری غیر قابل قبول است.

وی ادامه داد: در تعاملاتی که بین دیوان عدالت اداری، ادارهها و سازمانها صورت می گیرد مشکلات، نواقص بیان شده و بهترین راه کارها با توجه به اطلاعات موجود به مسئولان اداره یا سازمان منتقل می شود و چنین تعاملاتی باید بین تمام ادارات شکل گیرد.

اجازه نفوذ به پروند ها را نمی دهیم

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تلاشهای دیوان عدالت اداری بر احقاق حقوق در پرونده های دیوان عدالت اداری و لزوم تقویت بخشهای حقوقی در ادارات بیان داشت: بخشی از مشکلات و گرفتاریهای دیوان عدالت اداری در همه بخشها این است که دفاعهای صورت گرفته کامل و جامع نیستند و به این دلیل است که به نتیجه ای مطلوب نیز دست نمی یابند.

حجت الاسلام منتظری تاکید کرد: تا زمانی که در دیوان عدالت اداری به خدمت می پردازیم اجازه نخواهیم داد حتی یک نفوذی در پرونده ها وارد شود.

وی اضافه کرد: دیوان عدالت اداری وظیفه ای بزرگ را بر دوش دارد چراکه از یک طرف با حقوق مردم مواجه و از طرف دیگر حقوق دولت و بیت المال را در مقابل دارد که هر یک در جای خود مهم و ارزشمند هستند.