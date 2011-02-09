دفاتر دیوان عدالت اداری در استانها راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد جعفر منتظری شامگاه سه شنبه در نشست هم اندیشی مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی هرمزگان بیان داشت: ادارات و به ویژه کارشناسان حقوقی آنها باید رابطه خود را برای تاثیر گذاری و بازده ای بیشتر با دیوان عدالت اداری قویتر کنند.

وی ادامه داد: رابطه بین ادارات و دیوان عدالت اداری باید به رابطه ای دوسویه مبدل شود و دراین صورت خواسته های دیوان عدالت اداری از ادارات و توقعات ادارات از دیوان عدالت اداری بخوبی محقق می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در حال حاضر بخش زیادی از امور از طریق رایانه، پیام و ارتباطات اینترنتی صورت می گیرد که این امر موجب تسهیل در روند اجرایی کارها و ارتباط بین ادارت و دیوان عدالت اداری می شود.

حجت الاسلام منتظری در خصوص راه اندازی شعبه های دیوان عدالت اداری در استانها بیان داشت: امکان اینکه در مراکزاستانها شعبه های دیوان عدالت اداری راه اندازی شود وجود ندارد ولی راه اندازی دفاتر دیوان عدالت اداری از وظایف این سازمان است که تا اواخر امسال یا ابتدای سال آینده محقق می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در حال حاضر بیش از 300 موضوع کاری وجود دارد و هرچه قدر هم که این موضوعات را به یکدیگر نزدیک کنیم امکان اینکه یک قاضی بتواند بر همه این موضوعات مسلط شود وجود ندارد.