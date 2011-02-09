کارخانه کبریت زنجان می تواند تابلوی صنعت استان باشد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی شامگاه سه شنبه در مراسم کلنگ زنی موزه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان زنجان در محل کارخانه کبریت سابق زنجان با انتقاد از وضعیت محل کارخانه کبریت سابق زنجان تا کنون و با بیان اینکه این مکان تبدیل به دردی برای مسئولین و مردم شده بود، تأسیس این موزه را امری بسیار مطلوب در رفاه مردم و چهره عمرانی شهر زنجان دانست.

رفیعی خاطرنشان کرد: این مکان در زمان های اخیر تبدیل به محلی برای تجمع حیوانات موذی، افراد ناباب و سایر مشکلات بهداشتی و امنیتی برای مردم این منطقه شده بود که با اجرای پروژه های جدید این مشکل به زودی حل می شود.

وی ضمن تشکر از استاندار زنجان، مدیر کل دفتر فنی استانداری زنجان، سازمان میراث فرهنگی، شهرداری و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان زنجان گفت: امیدواریم پس از گذشت شش ماه شاهد بهره برداری از موزه صنعت استان در این مکان باشیم.

معاون عمرانی استاندار زنجان با اشاره به ساخت موزه صنعت و اتاق بازرگانی در محل کارخانه کبریت زنجان اظهار داشت: حدود یک سال گذشته وراث مرحو شالچی مالک این مجموعه جهت تعیین تکلیف این مجموعه مراجعه کردند و آن جلسه پایه شکستن سد چندین ساله مشکا این مجموعه و تعیین پروژه در آن شد.

رفیعی افزود: در این جلسه یک ربعه استاندار توافقات و مذاکرات لازم را با وکیل وراث مرحوم شالچی انجام دادند و با واگذاری 30 درصد از زمین این کارخانه با کاربری تجاری و اداری موافقت کردند که پنج درصد بیشتر از خواسته خود آنان بود.

وی اظهار داشت: خانواده مرحوم شالچی از احداث موزه صنعت و اتاق بازرگانی در این مکان ابراز خرسندی کردند و آمادگی و همکاری خود را در زمینه انجام چنین کاری در استان اعلام کردند.

کارخانه کبریت سازی زنجان اکنون در ضلع شرقی خیابان کارگران (صفا) شهر زنجان و به طور تقریبی در جنوب میدان قائم قرار دارد و این کارخانه تاریخی را میتوان اولین واحد صنعتی بعد از کارخانه برق به حساب آورد که چند سالی پیش از آغاز جنگ جهانی دوم با سرمایه و مدیریت محمود شالچی احداث شده است.



کارخانه کبریت توکلی بعنوان اولین کارخانه کبریت ایران در شهر تبریز ساخته شده است و دومین کارخانه کبریت ممتاز بوده و سومین کارخانه کبریت سازی در ایران به نام سه ستاره (سعادت) زنجان در سال 1319 هجری شمسی ساخته شده است.