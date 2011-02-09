مکان جدید پادگان تیپ دو زرهی ارتش در زنجان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، استاندار زنجان در مراسم کلنگ زنی پادگان تیپ دو زرهی ارتش گفت: طرح انتقال پادگان از برکات سفر مقام معظم رهبری به استان بود که کار بزرگی در این منطقه اتفاق خواهد افتاد بنابراین به جهت بزرگی کار به حجم پروژه می تواند اثراتی مفیدی برای استان داشته باشد .

محمد رئوفی نژاد افزود: جابجایی پادگان در منطقه فعلی با 160 هکتار زمین در بهترین منطقه می تواند خدمات عمران و آبادانی ،ایجاد مجتمعهای اداری ، مسکونی ، تجاری و تفریحی را به همراه داشته باشد .



وی با اشاره به اینکه در غرب زنجان زمین ها و ظرفیتهای خوبی وجود دارد، افزود: در راستای این ظرفیت و پتانسیل بسیار گرانبها در استان واحدهای تولیدی و صنعتی در این مناطق مستقر شد.

رئوفی نژاد گفت: در حال حاضر پادگان در منطقه اسفجین با 830 هکتار زمین برکاتی هم در این منطقه خواهد داشت که عمران مهمترین این استقرار خواهد بود .

استاندار زنجان از انتقال محل این پادگان به عنوان یکی از پر برکت‌ترین مصوبات سفر مقام معظم رهبری به این استان یاد کرد و گفت: انتقال پادگان از محل فعلی می‌تواند زنجان را از زوایای مختلف تحت تأثیر قرار دهد.

رئوفی‌نژاد با بیان اینکه با انتقال پادگان در حدود 160 هکتار از زمینهای داخل شهر زنجان صرف کاربری‌های دیگر خواهد شد، افزود: در دو سال گذشته پروژه‌های خوبی در غرب زنجان به بهره‌برداری رسیده یا کلنگ‌زنی شده‌اند که محل جدید پادگان تیپ دو زرهی زنجان می‌تواند تکمیل کننده این خدمات در غرب زنجان باشد.

وی با یادآوری اینکه 840 هکتار زمین برای استقرار پادگان تیپ دو زرهی زنجان در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تسریع در تغییر کاربری محل فعلی پادگان، نسبت به فروش آن اقدام و برای ساخت پادگان جدید هزینه کنیم.