بالا بردن سطح کیفیت تولید توسعه صادرات را بدنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح شرکت زامینی رویکرد دولت را در توسعه صادرات عنوان کرد و افزود: وزارتخانه های مختلف تولیدی از صنایع یا بازرگانی و اقتصاد و دارایی و همه واحدهای وزارتخانه که در بخش تولید فعال هستند اولویت تولید را در صادرات می دانند.

وی اظهار داشت: از یکسال گذشته رویکرد عملیاتی برای بالا بردن سطح تولید در هر نوع تولید و هر کالایی که در صادرات موثر باشد در دستور کار قرار گرفته که توجه به حجم صادرات و تولید باید مورد توجه جدی باشد که این امر برکاتی برای استان به همراه خواهد داشت.

رئوفی نژاد افزود: صادرات در بحث اشتغال و رقابت کیفیت بسیار موثر خواهد بود بنابراین درصد گرفتن هر مقدار از بازار جهانی در نوع تولید ، بازاریابی برای تولید ، می تواند در فضای تولید در کشور برکاتی به همراه داشته باشد بنابراین تاکید توسعه برنامه ریزی در بخش صادرات است.

ستاندار زنجان افزود: زیر ساختها و ساز کارها به سرعت فراهم شود و سرعت و سهولت صادرات ، کوتاه کردن صادرات و پایین تر آوردن صادرات برنامه ریزی و راهکار ارائه شود که در دو سال آینده استان زنجان می تواند در راستای صادرات هدف گذاری عملیاتی داشته باشد.

رئوفی نژاد گفت: تولید پوشاک همانند تولیدات دیگر می تواند قابلیت صادراتی خوبی داشته باشد بنابراین در حال حاضر منطقه شرقی ایران کیفیت خوبی آماده شده ومی تواند صادرات خوبی را داشته باشد.

استاندار زنجان افزود: سرمایه گذاران در این واحدها به توسعه و سرمایه گذاری توجه کنند.

همچنین مدیرعامل شرکت زامینی پوشان با بیان اینکه در حال حاضر 70 نفر در این شرکت مشغول به کار هستند، گفت: این شرکت با هزینه ریالی یک میلیارد و 600 میلیون تومان و ارزی 400 هزار یورو راه‌اندازی شده است.

مهدی بیگ‌زاده با اشاره به اینکه تولیدات این شرکت در حال حاضر روزانه معادل 500 عد لباس است، افزود: این میزان تولید در آینده نزدیک به پنج هزار عدد لباس در روز افزایش می‌یابد.

وی با تأکید بر اینکه این شرکت بدلیل بهره‌مندی از دستگاه‌های مدرن در بحث تولید پوشاک تریکو جزو واحدهای منحصر به فرد است، ادامه داد: برای افزایش تولید و اشتغالزایی به یک میلیارد تومان سرمایه در گردش و همچنین 800 یورو سرمایه ارزی نیازمند هستیم.