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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۵

10 شهرک صنعتی تا پایان سالجاری صاحب گاز لوله کشی می شوند

10 شهرک صنعتی تا پایان سالجاری صاحب گاز لوله کشی می شوند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری زنجان با تأکید بر اینکه در حال حاضر در زمینه گازرسانی برای 12 شهرک صنعتی فعال استان برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است، گفت: تا پایان امسال 10 شهرک صنعتی از نعمت گاز بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان محمد رضا کریمی ظهر سه شنبه در مراسم گازرسانی به واحدهای صنعتی شهرک صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی روی زنجان افزود: تسریع گازرسانی به صنایع در شهرکهای صنعتی مستقر اولویت اصلی در برنامه کاری صنایع است که ارتباط ویژه ای را ایجاد می کند.
 
وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای اصلی دولت در حمایت از صنایع، تسریع در گازرسانی به این واحدهاست، افزود: بر همین اساس، اولویت اصلی ما نیز تلاش برای گازرسانی به شهرک‌های صنعتی است.
 
کریمی از تشکیل ستاد ویژه برای تسریع در گازرسانی به واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: واحدهای صنعتی سرب و روی از آسیب‌پذیرترین واحدها تلقی می‌شوند که با عملیاتی شدن گازرسانی به آنها بخش عمده‌ای از مشکلات رفع خواهد شد.
 
کریمی تاکید کرد: واحدهای صنعتی سرب و روی به اخذ هدفمند سازی یارانه ها آسیب پذیر بودند بنابراین مشکل این واحدها حل شد .
 
معاون برنامه ریزی استانداری زنجان افزود: دولت عدالت محور توجه به صنایع روی را از اولویت های مهم در توسعه کشورمی داند و توسعه کشور از نظر اقتصادی منوط توجه به صنایع است.
 
کد مطلب 1249416

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