واگذاری زمین صنعتی در زنجان 2.9 درصد رشد داشت

سعید کاظمی با بیان اینکه با ایجاد مجتمع تولیدی صنعتی بانوان، برای نیمی از اقشار جامعه که زنان هستند شغل ایجاد خواهد شد، افزود: این مجتمع در 118 واحد تولیدی و با اعتباری بالغ بر 69 میلیارد و 720 میلیون ریال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: بحث سیاست پنجره واحد و اثرا ت آن در صنعت یکی از عملیاتی ترین آمارهایی بود که در استان بی سابقه بود

کاظمی با اشاره به پروژه مجتمع تولیدی - کارگاهی بانوان گفت : این کار یک کار بزرگ در پنجره واحد است که نیمی از اشتغال استان را تحت پوشش قرار می دهد ..

کاظمی افزود: این مجتمع در دو فاز برای 118 (هر واحد 216 متر مربع ) و ( واحدهای شیمیایی ، فلزی ، التکرونیکی ، شیمیایی ، نساجی و صنایع دستی طراحی شده که اعتبار پیش بینی شده 69 میلیارد و 920 میلیون ریال است.پ



کاظمی هدف از ایجاد این مجتمع کارگاهی را ایجاد هزینه اشتغال است که سرانه ای که در صنایع بزرگ انجام می دهیم را در این صنایع و حل مشکل اشتغال و تولید ناخالص ملی و دیگری اینکه بحث سرمایه بری کم است و بد نیست به میانگین توانمندی بانوان سرمایه گذاری بانوان را فعال کنیم که در این راستا بانکها می توانند نقش موثری را ارائه کنند



مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان همچنین ایجاد اشتغال مستقیم مجتمع تولیدی – کارگاهی را دو هزار و 400 نفر اعلام کرد.



کاظمی بحث گازرسانی به شهرک های صنعتی بسیار مهم یاد کرد و گفت : در بحث گازرسانی 750 میلیون تومان هزینه شده که 34 واحد را تحت پوشش قرار می دهد که فاز توسعه شهرک صنعتی اشراق زنجان است.