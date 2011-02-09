مجتمع تولیدی - صنعتی بانوان استان زنجان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، استاندار زنجان در مراسم عملیات کلنگ زنی سایت کارگاهی بانوان افزود: این کار یک حرکت جهادی و الگویی در کشور است و با تمام فراز و نشیبهایی که در طول یکسال مطرح بود توجه به این پروژه از اولویت های ستاد کار گروه اشتغال بوده است.

محمد رئوفی نژاد از رویکرد جدید دولت در سال 90 خبر داد و گفت: نهضت ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در سال 92-91 خواهد بود که از ابتدای 93 اشتغال به روز خواهد شد و دو میلیون و 500 هزار اشتغال ایجاد می شود که در استان زنجان تا پایان سال برای 27هزار نفر اشتغال ایجاد می شود.



وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال با توجه برنامه ریزی صورت گرفته در استانهای مختلف کشور متفاوت است، افزود: پیش بینی می شود که یک میلیون و 600 هزار اشتغال تا پایان سال ایجاد شود که با توجه روند موجود خط اعتباری تعیین شده به 30 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.



رئوفی نژاد با اشاره به هرم حمعیتی نیمی از جمعیت استان را بانوان اعلام کرد و افزود: احداث این مجتمع یک حرکت جدی برای استان و یک الگو برای کشور خواهد بود و بدون شک این مهم با تلاش همه جانبه نیروهای فعال در استان محقق شده است.



وی افزود: هر کاری که عملیاتی شود اشتغال و کار آفرینی با تنوع منطقی و واقعی برای بانوان را به دنبال دارد بنابرا ین کارها سریع انجام شود وواحدهای مستقر در شهرک صنعتی احداث شود و مدیریت داخلی شهرک خود بانوان خواهند بود.



استاندار زنجان فزود: نوع تولیدات ، بازار یابی و مسائل فنی تولید مشخص شود که در این راستا صنایع دستی ، بازرگانی و جهاد کشاورزی تعامل لازم را با شهرک تولیدی باوان داشته و واحدها به شرط تملیک اجاره واگذار شود.



رئوفی نژاد بیان کرد: این شهرک، شهرک مرکز استان است و شهرستانها هم می توانند نسبت به ایجاد اشتغال در شهرک صنعتی اقدام کنند که دولت حمایت لازم را خواهد داشت .



رئوفی‌نژاد با اشاره به اینکه دولت دهم در سال آینده با جدیت هر چه تمام به سراغ بحث اشتغال خواهد رفت، ابراز کرد: سهم استان زنجان از اشتغال‌زایی در سال‌جاری بیش از 27 هزار شغل بود که تا به امروز 94 درصد از آن محقق شده است.

وی با تأکید بر اینکه بانوان استان باید از ظرفیت ایجاد شده در بحث اشتغال به خوبی استفاده کنند، بیان کرد: تا به امروز همه اقدامات صورت گرفته در حوزه بانوان، نمونه بوده و اقدام امروز نیز علاوه بر ایجاد اشتغال برای بانوان استان، به عنوان یک الگو در کشور مطرح خواهد شد.