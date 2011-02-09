به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی، معاون سیمای سازمان صدا و سیما پس از بازدید پنج ساعته از واحدهای مختلف شبکه تهران درنشستی صمیمانه ازفعالیتهای کارکنان و برنامهسازان این شبکه ابراز خرسندی کرد.
وی در این بازدید تاکید کرد در کنار برنامههای جدی تلویزیون، شبکههای سیما باید به طنز فاخر نیز نگاهی ویژه و راهبردی داشته باشند. معاون سیما دراین نشست گفت: نهضت مستندسازی از برنامههای مهم معاونت سیماست و جا دارد تهیهکنندگان و برنامهسازان شبکه تهران با تامل جدی در این خصوص، مستندهای ویژهای از جاذبههای فرهنگی و مذهبی استان تهران تولید کنند.
معاون سیمای سازمان صدا و سیما از تدارک سیما برای تولید سالانه دو سریال الف ویژه از سال 91 خبر داد. دارابی با اشاره به مشکلات زندگی کلانشهری مثل تهران از جمله ترافیک ومحیط زیست گفت: شبکه تهران ماموریت دارد با تولید برنامههای سرگرم کننده، کوتاه و با ضرباهنگ تند، موجب انبساط خاطر مردم پایتخت و تهران نشینان شود.
در این بازدید مسعود احمدی افزادی، مدیر شبکه تهران با ارائه گزارش عملکردی از برنامههای مختلف این شبکه گفت: برنامههای شبکه تهران درسال 89 از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجه داشته است.
نظر شما