به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی، معاون سیمای سازمان صدا و سیما پس از بازدید پنج ساعته از واحدهای مختلف شبکه تهران درنشستی صمیمانه ازفعالیت­های کارکنان و برنامه‌سازان این شبکه ابراز خرسندی کرد.

وی در این بازدید تاکید کرد در کنار برنامه‌های جدی تلویزیون، شبکه‌های سیما باید به طنز فاخر نیز نگاهی ویژه و راهبردی داشته باشند. معاون سیما دراین نشست گفت: نهضت مستندسازی از برنامه‌های مهم معاونت سیماست و جا دارد تهیه‌کنندگان و برنامه‌سازان شبکه تهران با تامل جدی در این خصوص، مستندهای ویژه‌ای از جاذبه‌های فرهنگی و مذهبی استان تهران تولید کنند.

معاون سیمای سازمان صدا و سیما از تدارک سیما برای تولید سالانه دو سریال الف ویژه از سال 91 خبر داد. دارابی با اشاره به مشکلات زندگی کلانشهری مثل تهران ­از جمله ترافیک ومحیط زیست گفت: شبکه تهران ماموریت دارد با تولید برنامه‌های سرگرم کننده، کوتاه و با ضرباهنگ تند، موجب انبساط خاطر مردم پایتخت و تهران نشینان شود.

در این بازدید مسعود احمدی افزادی، مدیر شبکه تهران با ارائه گزارش عملکردی از برنامه‌های مختلف این شبکه گفت: برنامه‌های شبکه تهران درسال 89 از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجه داشته است.