پایتخت نشینان انتقالی به مازندران تسهیلات مسکن می گیرند

سید رسول رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سهمیه 24 هزار واحدی مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت به 52 هزار واحد افزایش یافت.

وی سهمیه مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت استان را هشت هزار و250 واحد اعلام کرد و افزود: تاکنون دو هزار واحد مسکن مهر در مازندران به بهره برداری رسید.

رسولی با بیان اینکه از52 هزار واحد ثبت نامی مسکن مهر در استان، تاکنون عملیات ساخت 38هزار واحد اجرایی شد، تصریح کرد: تا پایان امسال چهار هزار واحد مسکن مهر دیگر به بهره برداری می رسد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی مازندران اعلام کرد: تا پایان سال90 بیش از40 هزار واحد مسکن مهر در استان مورد بهره برداری قرار می گیرد و پرونده متقاضیان واجد شرایط کنونی تا این مدت بسته خواهد شد.

وی همچنین اظهارداشت: پایتخت نشینانی که به مازندران منتقل شدند طبق دستورالعمل می توانند با مراجعه به ادارات مسکن وشهرسازی در استان از تسهیلات قرض الحسنه 200 میلیون ریالی خرید مسکن مهر بهره مند شوند.

رسولی همچنین به پرونده 258 واحدی مسکن مهر با استفاده از روش صنعتی نیک سیستم اشاره و خاطرنشان کرد: این پروژه برای نخستین بار در کشور با بهره گیری از این فناوری تولید وزارت مسکن و شهرسازی سه ماهه نخست سال90 در روستای گندیاب شهرستان نور به بهره برداری می رسد.