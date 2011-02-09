شهریار رتبه نخست طرحهای دولت الکترونیک را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، نعمت الله ترکی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شهریار که با حضور فرماندار، نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و دیگر مسئولان محلی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: ایام الله دهه فجر یادآور رهبری امام راحل(ره) و حماسه آفرینیهای ملتی غیور است.

این مسئول با قیاسی بین رویدادهای امروز کشورهای خاورمیانه و انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: با نگاهی دقیق به حوادث امروز کشورهای حوزه خلیج فارس می توان آثار انقلاب مقدس اسلامی ایران را در این حرکات مردمی بر علیه دیکتاتورهای ظالم مشاهده کرد.

وی ضمن تشریح برنامه های دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها افزود: ادامه اصلاحات اقتصادی در سال 90 از جمله تحولات نظام بانکی، گمرکی و مالیاتی در برنامه دولت خدمتگذار قرار دارد.

ترکی ادامه داد: اصلاح نظام اداری کشور در راستای تسهیل در انجام خدمات، کاهش هزینه ها و جلوگیری از اتلاف وقت مردم حائز اهمیت است و اجرای آن به سود تمامی اقشار جامعه خواهد بود.

معاون استاندار تهران با تشریح مباحث دولت الکترونیک و شیوه دورکاری عنوان کرد: با اجرای کامل طرح دولت الکترونیک بسیاری از مشکلات مردم در مراجعه به ادارات کاسته خواهد شد.

این مسئول بیان داشت: شهرستان شهریار رتبه نخست اجرای طرحهای دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری را در استان تهران به خود اختصاص داده و در آینده نزدیک طرح ارسال و دریافت الکترونیکی مکاتبات بین تمامی ادارات این شهرستان بطور کامل اجرایی خواهد شد.

شهریار با مساحتی بالغ بر 320 کیلومتر مربع و جمعتی نزدیک به 494 هزار و 771 نفر از جمله شهرستانهای استان تهران محسوب و در مناطق غربی این استان واقع شده است.

این شهرستان از غرب با شهرستانهای کرج و ملارد، از شمال با شهرستانهای قدس و تهران، از جنوب با شهرستانهای رباط کریم و زرند و از شرق با شهرستان اسلامشهر دارای مرز مشترک است.