کردستان نماد عینی وحدت و همدلی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اقبال محمدی شامگاه سه شنبه در جریان دیدار نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی با نماینده ولی فقیه در کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، اظهار داشت: استان کردستان نماد عینی وحدت و همدلی در کشور به شمار می رود و باید با اطلاع رسانی درست این وضعیت بسیار خوب را به مردم ایران اسلامی و سایر کشورهای مسلمان نیز منتقل کرد.

وی عنوان کرد: یکی از برکات پیروزی انقلاب اسلامی که بارها مورد تاکید امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته لزوم تقویت وحدت در میان شیعه و سنی در کشور بوده و خوشبختانه امروز این مهم را به صورت عینی در استان کردستان مشاهده می کنیم که امیدواریم با همت و تلاش مسئولان در جهت خدمت گزاری بهتر به مردم شاهد توسعه و پیشرفت استان در تمامی بخش ها نیز باشیم.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بعد از سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان کردستان در بهار سال گذشته و تاکید معظم له در جهت احترام به مقدسات اهل تشییع و تسنن، خوشبختانه امروز این مهم در استان به خوبی رعایت می شود و همه مسئولان نیز باید با خدمت گزاری بهتر به مردم نارسایی های کردستان را به خوبی جبران کنند.

محمدی در ادامه با اشاره به لزوم حمایت و تقویت بیشتر مدارس علوم دینی اهل سنت در استان کردستان گفت: کردستان از دیرباز تاکنون مهد پرورش علما و روحانیون برجسته بوده و ما انتظار داریم که نماینده جدید ولی فقیه در استان با جدیت و تلاش بیشتری این بخش را مورد حمایت قرار دهد.

وی همچنین رفع مشکلات و نارسایی های مختلف در راستای چاپ و انتشار کتب و منابع اهل سنت را یکی دیگر از خواسته های نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و افزود: با توجه به بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری هیچ گونه منعی در این بخش وجود ندارد ولی متاسفانه گاهی اوقات محدود افرادی با دخیل کردن سلایق شخصی خود مشکلاتی را در این بخش به وجود می آورند.

در دیدار نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با نماینده ولی فقیه در استان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، فخرالدین حیدری نماینده سقز و بانه، اقبال محمدی نماینده مریوان و سروآباد و امین شعبانی نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره نیز حضور داشتند.