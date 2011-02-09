تاریخ بیهقی کتابی ارزشمند برای تاریخ و فرهنگ ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور سید حسن امین شامگاه سه شنبه در مراسم رونمایی از کتاب "رجال بیهقی" از سری برنامه های بخش جنبی صد و هشتاد و سومین نمایشگاه کتاب استانی و هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران گفت: کارهای فرعی از از اصل تالیف کتاب به مراتب مشکل تر است.

وی با بیان اینکه تالیف کتاب از ترجمه آن از یک شخصیت برجسته به زبان دیگر آسان تر است افزود: این یک کار فرعی است که دست محقق را در ورود به مطالب می بندد چراکه مکلف است مطالبی که مصنف آغازین داشته را بازسازی کرده و حق مطلب را ادا کند.

این استاد تاریخ تصریح کرد: محقق در نوشتن کتاب آزاد است و اگر در جایی به بن بست خورد می تواند از ادامه آن صرف نظر کند.

وی یادآور شد: تدوین اعلام بیهقی، شخصیت شناسی مردان و زنان یاد شده در کتاب تاریخ بیهقی مستلزم مراجعه به متون زیاد با درایت و حفظ توام امانت است.

امین خاطرنشان کرد: علم رجال از رشته های ارزشمند علم تاریخ است.

وی با اشاره به ارزش کتاب تاریخ بیهقی اظهار داشت: مهم ترین ارزشی که تاریخ بیهقی برای ما دارد این است که به زبان فارسی دری نوشته شده است.

پروفسور امین با بیان اینکه بسیاری از بزرگان علم و ادب ما مطالب خود را به زبان عربی می نوشتند افزود: ضمن اینکه این بزرگان را هم ارج می نهیم اما افرادی مانند فردوسی که زبان فارسی را به نظم و بیهقی که زبان فارسی را به نثر پاس داشته و هویت ملی ما را تقویت کرده اند جایگاه ویژه ای دارند.

وی یادآور شد: تاریخ بیهقی برای خوش آمد حاکمان وقت نوشته نشده در صورتی که بزرگترین عیبی که در بعضی از متون تاریخی دیده می شود این است که در ستایش و مدح حاکمان آن دوره نگارش شده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: صداقت و حفظ امانت داری مسئله ای است که تاریخ بیهقی را از تاریخ های مشابه آن زمان و زمان های بعد متفاوت می کند.

وی در خصوص کتاب "رجال بیهقی" نوشته سیروس مهدوی گفت: این کتاب نمونه ای از کارهای اصیل و ارزشمند است که در چند دهه اخیر در باب تاریخ بیهقی منتشر شده است.